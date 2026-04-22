Ülke genelinde kaçak denetimi: Biri 2019'dan beri ülkede izinsiz!

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç Yönetim Merkezi koordinasyonunda, kaymakamlıklar ve Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 6 ilçede eş zamanlı yapılan göç denetiminde yedi kişinin ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre göre, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı yaşamın önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele amacıyla düzenlenen denetimlerde çok sayıda iş yeri, konaklama alanı ve çeşitli noktalarda kimlik ile izin kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde tespit edilen kişilerden birinin 2019 yılından beri ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlendi.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem, sınır dışı ve idari süreçler başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadelede denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini açıkladı; kayıt dışı istihdam ve izinsiz ikamet konusunda vatandaşların duyarlı davranması çağrısında bulundu.