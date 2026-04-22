  • BIST 12433.5
  • Altın 6834.16
  • Dolar 44.9145
  • Euro 52.5776
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Ülke genelinde kaçak denetimi: Biri 2019'dan beri ülkede izinsiz!

» »
İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç Yönetim Merkezi koordinasyonunda, kaymakamlıklar ve Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ülke genelinde eş zamanlı 'kaçak' denetimi gerçekleştirildi.
Ülke genelinde kaçak denetimi: Biri 2019'dan beri ülkede izinsiz!

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç Yönetim Merkezi koordinasyonunda, kaymakamlıklar ve Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 6 ilçede eş zamanlı yapılan göç denetiminde yedi kişinin ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre göre, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı yaşamın önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele amacıyla düzenlenen denetimlerde çok sayıda iş yeri, konaklama alanı ve çeşitli noktalarda kimlik ile izin kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde tespit edilen kişilerden birinin 2019 yılından beri ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlendi.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem, sınır dışı ve idari süreçler başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadelede denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini açıkladı; kayıt dışı istihdam ve izinsiz ikamet konusunda vatandaşların duyarlı davranması çağrısında bulundu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti