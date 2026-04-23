Alayköy’de Akaryakıt İstasyonunda Hırsızlık: 2 Tutuklama

21 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonunun market bölümünde meydana gelen hırsızlık olayında, kasa yanında muhafaza edilen iş yerine ait toplam 4.800 TL nakit paranın çalındığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen H.Y. (32) ve K.K. (46), 22 Nisan 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.
