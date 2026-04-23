Balkondan Düşen Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

23 Nisan 2026 tarihinde saat 01.50 sıralarında Lefkoşa’da Kemal Zeytinoğlu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Hakkı Özer (40) isimli şahıs yaralandı.
Polis açıklamasına göre, ikametgahının anahtarlarını kaybettiği gerekçesiyle balkon penceresinden eve girmeye çalışan Özer, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralanan şahıs, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma sürüyor.
