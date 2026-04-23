Oyun Oynadıkça Destek: SOS Çocukköyü’nden Yenilikçi Bağış Modeli

SOS Çocukköyü Derneği, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell, geçtiğimiz gün SOS Çocukköyü Derneği’nde bir araya gelerek mobil oyun geliştirme ve yayınlama iş birliği protokolünü imzaladı.

İş birliği kapsamında; SOS Çocukköyü Derneği projenin fikri, içeriği ve sosyal etki yaklaşımını üstlenirken, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi oyunun teknik geliştirme sürecini yürütecek, Kuzey Kıbrıs Turkcell ise oyunun yayınlanması, pazarlama ve büyüme stratejilerini destekleyecek.

Hayata geçirilecek mobil oyun, Apple App Store ve Google Play platformlarında kullanıcılarla buluşacak. Proje, yalnızca bir oyun olmanın ötesinde, oyun oynadıkça bağış yapılmasını sağlayan yenilikçi bir sistem sunacak.

KIBRIS ODAĞINDA OYUN

Kıbrıs’a odaklanan proje, adanın kültürünü, hikâyelerini ve toplumsal hassasiyetlerini yansıtan özgün bir içerikle geliştiriliyor. Geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi planlanan mobil oyun; şehir kurma ve keşif unsurlarını bir araya getiren bir deneyim sunacak. Oyun dünyası ise Akdeniz’in kültürel zenginliğinden ilhamla stilize edilmiş bir Kıbrıs adası üzerinde şekillenecek. Bu yönüyle proje, hem yerel değerleri dijital ortama taşımayı hem de topluma doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

Oyun içerisinde yapılacak tüm harcamalar bağış olarak değerlendirilecek. Platform kesintileri ve yasal yükümlülükler sonrasında elde edilen gelirin tamamı, SOS Çocukköyü Derneği’nin çocuk bakım ve destek faaliyetlerinde kullanılabilecek. Böylece kullanıcılar oyun oynarken aynı zamanda çocukların hayatına dokunabilecek.

DİJİTALDEN GERÇEĞE: “OYUN GELİRİ ÇOCUKLARA UMUT OLACAK”

İş birliği protokolü imzalanmasında ev sahipliği yapan SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu, projenin yaratıcı içerik üretimi ile teknolojiyi bir araya getirirken, genç yeteneklerin de sürece dahil edilmesiyle eğitim ve üretim açısından da değer yaratmayı hedeflediğini belirtti. Akarsu ayrıca şunları söyledi: “Bu proje, çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamak için teknolojiyi ve yaratıcılığı bir araya getirdiğimiz çok kıymetli bir adımdır. Kıbrıs’a özgü bir yaklaşımla geliştirilen bu mobil oyun sayesinde toplumumuzun duyarlılığını dijital bir platforma taşıyoruz. Bu anlamlı iş birliğinin hayata geçirilmesinde büyük emek ve destekleri bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’e içtenlikle teşekkür ediyor, projenin yaratacağı sosyal etki için büyük bir heyecan duyuyoruz.”

Protokolün imzalanmasının ardından konuşma yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ise; “Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi olarak, yaratıcılığı toplumsal fayda üretmenin güçlü bir aracı olarak görüyoruz. SOS Çocukköyü Derneği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, sanat, tasarım ve teknolojinin bir araya geldiğinde nasıl anlamlı bir etki yaratabileceğinin somut bir örneğidir.

Bu proje ile öğrencilerimiz ve akademik kadromuz üretim sürecine doğrudan dahil olurken, ortaya çıkan dijital içerik çocukların hayatına katkı sağlayan bir değere dönüşecektir. Kıbrıs’tan ilham alan bu çalışmanın hem yerel değerlerimizi görünür kılacağına hem de sürdürülebilir bir sosyal fayda yaratacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren projelerin kurumun öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Teknolojinin gücünü toplumumuzun geleceğine katkı sağlayacak projelerle buluşturmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu iş birliği, mobil teknolojilerin sunduğu imkanları sosyal faydayla bir araya getirerek, çocuklarımızın da dünyada önemli bir trend haline gelen dijital oyun sektörüne yönelik adımlar atmasına olanak sağlıyor. SOS Çocukköyü Derneği ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu yenilikçi model sayesinde, dijital dünyada atılan her adımın çocuklarımızın hayatına doğrudan katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, güçlü teknolojik altyapımız ve dijital yetkinliklerimizle, çocukların hayatına dokunan sürdürülebilir projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”