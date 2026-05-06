Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi

Dün 114,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,87 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 13.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,3 azalarak 99,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 10,5 azalışla 91,54 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki gerilemede, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu.

Axios platformunun ismini vermek istemeyen, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, mutabakat zaptının imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.