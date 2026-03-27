Hephaestus Sparks takımı, uluslararası bir organizasyonda elde ettiği dereceyle dikkat çekti.
Candela Robotik Ekibinden Uluslararası Arenada Yeni Başarı

SOS Çocukköyü Derneği bünyesindeki Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) çatısı altında yürütülen robotik kodlama eğitimlerinde yetişen ve geçtiğimiz günlerde İzmir’de düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları Ege Bölgesi Yarışması’nda “SenseAble” projesiyle birincilik elde eden Candela Robotic School öğrencileri, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu sefer de Hephaestus Sparks takımı, uluslararası bir organizasyonda elde ettiği dereceyle dikkat çekti.

Güney Lefkoşa’da European University of Cyprus ev sahipliğinde düzenlenen First Lego League (FLL) 2025-2026 sezonu “Unearthed” temalı robotik yarışmasına katılan Hephaestus Sparks takımı, FLL Challenge kategorisinde yarışan 12 takım arasında dördüncü oldu. Ekip ayrıca Jüri Özel Ödülü’nün de sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

 

PROJE VE TAKIM ÇALIŞMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

SOS Çocukköyü Derneği bünyesindeki Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM)’de verilen robotik kodlama eğitimleri kapsamında oluşturulan ekip, robot tasarımı, yenilikçi proje geliştirme, problem çözme becerisi ve takım çalışması gibi farklı alanlarda sergilediği performansla öne çıktı. Özellikle proje sunumunda ortaya koydukları özgün yaklaşım ve teknik yetkinlik, jüri tarafından özel olarak ödüllendirildi.

Candela Robotic School öğrencilerinden oluşan ekipte Sarp Çetiner, Bade Kayalılar, Elin Lord, Aren Lord, Özten Erişmen ve Derviş Şimşek yer alırken, takımın koçluğunu Dr. Mustafa Kemal Ambar üstlendi. Aylar süren hazırlık sürecinin ardından yarışmaya katılan ekip hem robot görevlerinde hem de proje sunumlarında gösterdiği başarıyla dikkat çekti.

Elde edilen bu derece, GİGEM bünyesinde sürdürülen eğitimlerin gençlerin yalnızca teknik becerilerini değil; aynı zamanda takım çalışması, problem çözme ve toplumsal fayda odaklı düşünme yetkinliklerini de geliştirdiğini bir kez daha ortaya koydu.

 

  • Magnezyum neden popüler oldu ve ne işe yarıyor?20 Mart 2026 Cuma 11:39
  • Bayram Sofralarında Denge Sanatı: Lezzeti Yakalarken, Kontrolü Kaybetmeyin!20 Mart 2026 Cuma 11:33
  • Saat icat edilmeden önce insanlar nasıl uyanırdı?19 Mart 2026 Perşembe 11:59
  • Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nden balıkçılara bayram ziyareti18 Mart 2026 Çarşamba 12:00
  • Lösemili çocuklar yararına anlamlı etkinlik12 Mart 2026 Perşembe 12:39
  • Evde pastane tadı: Orijinal tiramisu yapmanın püf noktaları10 Mart 2026 Salı 20:38
  • Yaralı Deniz Kaplumbağası Meritta İle Hayata Tutundu09 Mart 2026 Pazartesi 11:29
  • Armut, biber, patlıcan ve çilekte limit üstü pestisit çıktı; imha edildi!06 Mart 2026 Cuma 15:25
  • Hijyen ve gıda güvenliği eğitimi verilecek03 Mart 2026 Salı 09:43
  • Hatice İntaç yazdı: " Yaşamak da sanattır"02 Mart 2026 Pazartesi 08:31
