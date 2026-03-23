Merit Royal Diamond'da Bayrama Mustafa Sandal Damga Vurdu

Türk pop müziğinin yıllara meydan okuyan yıldızı Mustafa Sandal, bayramın ikinci günü Merit Royal Diamond Otel’de iki bini aşkın hayranı ile buluştu.
Türk pop müziğinin yıllara meydan okuyan yıldızı Mustafa Sandal, bayramın ikinci günü Merit Royal Diamond Otel’de iki bini aşkın hayranı ile buluştu. İlk kez sahne aldığı Merit Royal Diamond’da unutulmaz bir geceye imza atan ünlü sanatçı, bayram coşkusunu zirveye çıkardı. Bayrama özel repertuvarı ile konuklarını adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran Mustafa Sandal, muhteşem sahne performansı ve kendisine eşlik eden dansçıları ile eğlencenin temposunu bir an olsun düşürmedi.

En sevilen şarkılarından “Aya Benzer” ile konserine başlayan Mustafa Sandal, beyaz sahne kostümü ile de dikkatleri üzerine çekti. Enerjisi ve samimi tavırlarıyla kendine bir kez daha hayran bırakan ünlü sanatçı, tüm konuklarının bayramını kutlayarak “iyi ki buradasınız, iyi ki birlikteyiz, bu gece bayramın hakkını verdiğimiz bir gece olacak” dedi.

“Suç Bende”, “Aşka Yürek Gerek”, “Pazara Kadar”, “Gidenlerden” ve “Jest Oldu” gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını art arda sıralayan Mustafa Sandal, hayranlarının yerinde oturmasına müsaade etmedi. Efsane şarkısı “Araba” ile konserin kapanışını doludizgin yapan Mustafa Sandal, “Bir tebessüm, biraz pozitif enerji tüm zorlukları silebilir; kendimizi iyi hissettiğimiz, etrafımızda sevenlerimizin olduğu her an, her gün aslında bize bayramdır” diyerek yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.   

“Mustafa Sandal Saygı Konseri” gerçekleşecek

Konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, çok yoğun bir yaz ve sonbahar döneminin ardından kısa bir dinlenme süreci geçirdiğini, Nisan ayından itibaren yine çok yoğun bir konser maratonuna hazırlandığını söyledi. 30 şarkıcının sahne alacağı “Mustafa Sandal Saygı Konseri” ile ilgili görüşleri sorulan ünlü yıldız, “Her şeyin bana sürpriz olmasını, o gece orada olup o duygu yoğunluğunu yaşamayı istiyorum” dedi.

