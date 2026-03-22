Mısır'da 2 bin yıllık 'yapılacaklar listesi' bulundu

Gizmodo’nun haberine göre Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nden araştırmacılar bir şeyleri hatırlamak için kenara yazılan ‘yapılacaklar listesi’nin 2 bin yıl önceden bir örneğini buldu.

Mısır Turizm Bakanlığı’yla ortak çalışan arkeologlar 2005-2026’da antik Mısır’da yaşayanların günlük notlar tutmak için kullandıkları 43 bin çömlek ve kireçtaşı parçasından oluşan ‘ostraka’ bulduğunu duyurdu.

Buluntular Nil Nehri’nin yaklaşık 10 kilometre batısındaki Athribis bölgesindeki kazılarda ortaya çıktı.

Mısırbilimci Christian Leitz şöyle diyor: “Ostrakalar bize günlük yaşamdan şaşırtıcı örnekler sunuyor. Bu gündelik bilgiler Athribis halkına dair doğrudan fikir veriyor. Buluntular bölgenin sosyal tarihi için önemli bir kaynak.”

Kağıdın icadından önce uygarlıklar genelde taş levha ya da tahta plakalara yazı yazıyordu. Hatta devekuşu yumurtasında bile yazıya dair izler bulundu. Tabi bu şekilde yazı yazmak kağıda yazmak kadar kolay değildi.

Dolayısıyla bir şeylerin yazıya dökülmesi ‘özel durumlar’ için geçerli olduğu varsayılıyordu. Fakat buluntular bunun her zaman böyle olmadığını gösteriyor.

Bazı çivi yazıları kişisel mali durumlar veya ibadet töreninde içilen içkiyi konu ediniyor.

Ostraka parçalarında da teslimatlar, günlük işlere dair kısa notlar, okula giden çocukların alıştırmaları ve kurbanlık hayvanların kalitesi gibi sıradan konular ele alınmış.

Ekip Athribis bölgesindeki araştırmanın tamamlanmadığını belirtiyor. Yani ilerleyen günlerde daha fazla ‘yapılacaklar listesi’ gün yüzüne çıkarılabilir.