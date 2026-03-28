İskele Belediyesi 4'üncü Tiyatro Günleri başladı

İskele Belediyesi 4'üncü Tiyatro Günleri’nin açılışı ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günleri nedeniyle Aziz Nesin’in komedi oyunu Hadi Öldürsene Canikom sahnelendi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Tiyatro Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği oyunda, İskele Belediyesi tiyatro ekibinden Blen Kılıç, Ceren Boyacı ve Mehmet Külçer sahne aldı. İskele'de ilk kez sahnelenen oyunu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçaylı da izledi.

Dördüncü Tiyatro Günleri, 20 Mayıs’ta sona erecek

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, sanatın toplumları bir araya getiren en güçlü unsurlardan biri olduğunu söyledi. Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen Hadi Öldürsene Canikom oyunun büyük beğeni toplamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadıkoğlu, emeği geçen tüm sanatçıları ve teknik ekibi tebrik etti.

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ise, tiyatronun büyük fedakarlıklar gerektiren bir faaliyet olduğunu ifade ederek, oyunun hazırlanmasında büyük fedakarlıklar gösteren ekibi tebrik etti.

Tiyatro Günleri programı şöyle:

"-4 Nisan Cumartesi – 20.00 / SIĞINTILAR/(+16) Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

-11 Nisan Cumartesi –20.00 / CAMERA OBSCURA/Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği

-18 Nisan Cumartesi –20:00 / KOZALAR / Girne Tiyatro Su

-25 Nisan Cumartesi–10.00-15.00/ ATÖLYE ÇALIŞMASI/Mehmet Selin Sağdıç / Pandomim Eğitmen- Oyuncu; 20.00 / RASKOLNİKOV/ Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu

-28 Nisan Salı – 20:00 / HANGOYVER / Karya Tiyatro Atölyesi/ Doğaçlama

-2 Mayıs Cumartesi – 20. 00 /ÇİVİ / Karya Tiyatro Atölyesi /İnteraktif

-6 Mayıs Çarşamba – 09.30-10.45 / HAYIR HAYIR HAYIR /Lefkoşa Belediye Tiyatrosu/ Çocuk Oyunu

-9 Mayıs Cumartesi – 20.00 / LISISTRATI (+13) / Girne Sahne 19 Tiyatro Topluluğu

-16 Mayıs Cumartesi – 20.00 / HAFİFLETİCİ SEBEPLER / İzmir Kent Tiyatrosu

-20 Mayıs Çarşamba – 19.30 / SÖYLEŞİ / Tamer Levent, Derman Atik, Metin Güler; 21.00 / KONSER / Grup Deniz Feneri/ İskele Belediyesi Kültür Evi."