İrlanda'da bir şahıs Amerikan askeri uçağına baltayla saldırdı

İrlanda'nın Shannon Havalimanı'nda park halinde bulunan Amerikan askeri uçağına tırmanan bir kişi, uçağın gövdesine ve kanadına baltayla zarar verdi.
İrlanda medyasında yer alan habere göre ABD'nin Kansas eyaletinden kalkıp önce Kanada'ya uğrayan C-130 Hercules tipi Amerikan askeri nakliye uçağı dün İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanının tellerini aşarak uçağın park halinde bulunduğu alana giden bir şahıs, uçağa çıkarak elindeki baltayla gövdeye ve kanada zarar verdi.

Havalimanındaki operasyonların yaklaşık yarım saat durmasına sebep olan olaya silahlı polisler müdahale etti.

İrlanda Polisinin (Garda) yaptığı açıklamada uçağa baltayla zarar veren şahsın 40'lı yaşlarda bir erkek olduğu belirtildi.

Şahsın gözaltında tutulduğu, olaya ilişkin incelemenin sürdüğü aktarılan açıklamada, uçakta maddi zarar bulunduğu ifade edildi.

Yerel medyaya konuşan havalimanı yetkilileri, zararın büyük olduğunu bildirdi.

Shannon Havalimanı'na inen Amerikan askeri uçakları, geçen yıl kasım ve mayıs aylarında 3 farklı olayda hedef olmuştu.

 

  • İran’dan Hürmüz tehdidi. "Her türlü gemi geçişi sert karşılık bulacaktır"27 Mart 2026 Cuma 12:56
  • İran'dan Trump'a yanıt: Müzakere edecek konumda değilsiniz25 Mart 2026 Çarşamba 11:22
  • İran: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayan ve desteklemeyen ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir25 Mart 2026 Çarşamba 11:20
  • İsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek25 Mart 2026 Çarşamba 11:19
  • Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yakıt deposuna İHA saldırısı25 Mart 2026 Çarşamba 11:10
  • ABD'den İran'a savaşı sonlandıracak 15 maddelik teklif25 Mart 2026 Çarşamba 11:09
  • Trump, "İran bizimle anlaşma istiyor" dedi: Savaşı biz kazandık, sanırım sona erdireceğiz24 Mart 2026 Salı 21:42
  • Trump: İran'la görüşmeler yapıyoruz, saldırıları beş gün süreyle erteliyoruz23 Mart 2026 Pazartesi 15:46
  • İran, İsrail'in önemli nükleer tesisine saldırdı, en az 180 kişi yaralı22 Mart 2026 Pazar 14:33
  • İran, Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldığını yalanladı – Al Jazeera22 Mart 2026 Pazar 14:30
