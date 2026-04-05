İsrail'in Ben Gurion Havalimanı bir paketten çıkan zehirli duman nedeniyle tahliye edildi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı, kargo ile sipariş edilen bir maddeden duman çıkması nedeniyle tahliye edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, incelemeler maddeden çıkan dumanın zehirli olduğu gösterdi.

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, bir kargoyla gelen paketten duman çıkması nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı verildiğini ve havalimanının tahliye edildiği kaydedildi.

Maddenin niteliğinin belirlenmesi için yapılan çalışmalar sonrasında, fiziki temas olmasa bile maddenin solunum yoluyla ciddi zarar veren son derece zehirli bir madde olduğu belirtildi.

Paketin İsrail'deki bir şirket tarafından yurtdışından sipariş edildiği, olay sonrasında içindeki maddenin sızdırmaz kutuya konularak güvenli bir yere nakledildiği aktarıldı.