AB'den İran'a kapsamlı yaptırım hazılrığı

Avrupa Birliği (AB), protestoların sürdüğü İran için yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.
Euronews’ün aktardığına göre Kallas “Rejimin protestoculara yönelik acımasız baskısına yanıt olarak ilave yaptırımlar önermeye hazırım” dedi.

AB, İran’a halihazırda bazı yaptırımlar uyguluyor. Kallas yeni kararların kapsamlı yaptırım rejimini tamamlayacağını belirtti.

İran’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki haftadır ülke genelinde protestolar yapılıyor.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre gösterilerde şu ana kadar (11 Ocak verisi) 544 kişi öldü. Bunlardan 37’si polis, biri savcı ve çocuk. 10 bin 681 kişiyse gözaltına alındı. Fakat resmi bir açıklama yok.

AB bugüne kadar İran’a ciddi insan hakları ihlalleri, nükleer faaliyetler ve Rusya’ya Ukrayna savaşında verdiği askeri destek iddiasıyla yaptırımlar uyguladı.

230’dan fazla İranlı yetkili ve 40’tan fazla kurum hedef alan yaptırımların çoğunluğu seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararlarından oluşuyor. Yaptırım listesinde İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) mensupları var.

