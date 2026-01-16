  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Kürtçe Suriye'de ulusal dil kabul edildi

Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara imzalı kararnameyle Kürtçe ulusal dil kabul edildi, Nevruz, resmi tatil ilan edildi.
Kürtçe Suriye'de ulusal dil kabul edildi

Kararnameden kısa bir süre sonra Suriye ordusu, Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattındaki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) hedeflerini vurmaya başladı.

Yoğunlukla Kürtlerin yaşadığı Halep’teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Suriye ordusuyla omurgasını YPG’nin oluşturduğu SDG’ye bağlı güçler arasında 6 Ocak’ta yeniden çatışmalar başlamıştı.

Yayınlanan kararnamede Kürtler için birtakım ‘açılımlar’ yapıldı. Maddeler şöyle:

  • Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.
  • Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.
  • Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.
  • Madde (5): Nevruz Bayramı (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde ücretli resmi tatil ilan edilir.
  • Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.
  • Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dahilinde çıkarır.
  • Madde (8): Bu kararname Resmi Gazete’de yayınlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
