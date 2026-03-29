Washington Post- ABD, İran'da 'haftalarca' sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor

Washington Post'a göre, Başkan Donald Trump henüz Savaş Bakanlığı'nın işgal planlarından hiçbirini onaylamadı.

ABD Savaş Bakanlığı'nın İran'da haftalarca sürebilecek olası kara operasyonları için planlar hazırladığı bildiriliyor.

Washington Post'a isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan birkaç ABD'li yetkili, herhangi bir kara harekatının "tam ölçekli bir işgal" değil, Özel Harekat kuvvetleri ve konvansiyonel piyade birlikleri tarafından gerçekleştirilecek sınırlı baskınlar olacağını vurguladı.

Olası hedefler arasında, İran'ın önemli bir petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'nın ele geçirilmesi veya Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine baskın düzenleyerek ticari ve askeri gemileri hedef alabilecek silahların imha edilmesi yer alabilir.

Trump, Savaş Bakanlığı'nın planlarından hiçbirini henüz onaylamadı. Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, başkomutana "azami seçenek" sağlamak için hazırlık yapmanın Pentagon'un görevi olduğunu söyledi.

Cumartesi günü erken saatlerde, ABD Merkez Komutanlığı, USS Tripoli amfibi hücum gemisinin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine katıldığını açıkladı. Yeni takviyeler arasında yaklaşık 3.500 ABD denizcisi ve deniz piyadesi, nakliye ve taarruz uçakları ile amfibi hücum unsurları bulunuyor.

ABD'ye ait bir diğer amfibi hazırlık grubu - Wasp sınıfı amfibi hücum gemisi USS Boxer, Whidbey Island sınıfı çıkarma gemisi USS Comstock ve San Antonio sınıfı amfibi nakliye gemisi USS Portland'dan oluşan - da bölgeye taşınıyor.

Bu arada, CBS ve CNN'in Cuma günkü haberlerine göre, Savaş Bakanlığı, İran'a karşı muharebe operasyonlarına katılmak amacıyla ABD Merkez Komutanlığı'nın sorumluluk alanına üçüncü bir uçak gemisi grubu da konuşlandırıyor.