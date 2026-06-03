Reha Muhtar hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan gazeteci ve haber sunucusu Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti.
Türk televizyonculuğunun ve gazeteciliğinin tanınan isimlerinden Reha Muhtar, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.
Rahatsızlanmasının ardından Bodrum’da hastaneye kaldırılan Muhtar’a yapılan kontrollerde kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.
Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Muhtar’ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyordu.
Patronlar Dünyası’nın haberine göre, doktorların gözetiminde tedavisi süren Reha Muhtar, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
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