Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı!

»
Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin, eylemini 11 Nisan'da plandığı anlaşıldı. Savcılık, Mersinli'nin telefon ve bilgisayar kayıtlarını inceliyor.
Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dokuz kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin evinde yapılan aramada kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konuldu.

Dijital materyal üzerinde yapılan ilk incelemede failin bilgisayarında 11 Nisan tarihli bir belgeye ulaşıldı.

Söz konusu belgede, saldırganın yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair not bulundu.

SALDIRGANIN PROFİL FOTOĞRAFINDAKİ AYRINTI

Silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafına ABD'de altı öğrenciyi öldüren Elliot Rodger'ın fotoğrafını koyduğu ortaya çıkmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır." denildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR MERCEK ALTINDA

Başsavcılık açıklamasında daha önce yayın yasağı kararı alınmasına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik başlatılan adli işlemlerin ise sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturma çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleri ile ve derinleştirilerek sürmektedir." denildi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Türkiye'nin gündemine oturan saldırı dün öğlen saatlerinde Onikişubat ilçesinde yaşandı.

İsra Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjörle doldurduğu çantayla Ayser Çalık Ortaokulu'na girdi.

İlk belirlemelere göre, saldırgan beşinci sınıflara yöneldi ve girdiği iki sınıfa doğru ateş açtı.Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın, olayda kullandığı silahların babasına ait olduğu düşünülüyor.

 

