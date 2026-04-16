Kahramanmaraş saldırganı ABD'li Elliot Rodger'e mi özendi?

Kahramanmaraş'taki okul katliamında saldırganın WhatsApp profilinde ABD'de 2014'te katliam yapan Elliot Rodger görseli bulundu. Saldırganın bilgisayarında da eylem planına rastlandı. Emniyet mensubu babası da tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisinin bir öğretmen ve 8 öğrenciyi öldürdüğü, ardından kendi yaşamına son verdiği saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırganın WhatsApp profilinde 2014'te ABD'de katliam gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiğini açıkladı.

Aynı açıklamada, saldırganın babası U.M.'nin tutuklandığı bilgisi de paylaşıldı.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, dijital materyallerin incelemesinin devam ettiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir. Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M. gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Saldırganın bilgisayarında eylem planı bulundu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada saldırganın bilgisayarında yapılan incelemede eylem planına ilişkin veriler elde edildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belgeye ulaşılmıştır."

"Terör değil bireysel saldırı"

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

Elliot Rodger kimdir?

2014'te ABD California'daki Isla Vista bölgesinde bir üniversite yerleşkesine ve çevresine saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldüren, sonra da kendi hayatına son veren Elliot Rodger, olaydan önce çevrim içi platformlarda kadın düşmanı ve nefret içerikli paylaşımlar yapan, "incel" ideolojisiyle ilişkilendirilen bir kişiydi.

Saldırı, ABD'de gençlerin dijital radikalleşmesi ve çevrim içi nefret kültürü üzerine geniş tartışmalar başlatmıştı.

İncel nedir?

İngilizce "istemsiz bekâr" anlamına gelen "incel" terimi bugün kadın düşmanlığını merkeze alan şiddet yanlısı bir harekete dönüşmüş durumda. İlk kez Kanada, 2023 yılında 17 yaşında bir kadının öldürülmesini resmen incel vakası olarak nitelese de kimin bu tanım kapsamına girdiği konusunda uzlaşı yok.

İncel terimi bugün sıklıkla bu kişilerin şiddet yanlısı aşırı sağ hareketlere üye oldukları varsayımıyla kullanılıyor. Ancak çalışmalar sol veya İslamcı görüşten İncel topluluklar olduğunu da gösteriyor.