Altın Küre'de ICE protestosu: Ünlüler rozet taktı

Altın Küre Ödülleri töreninde Mark Ruffalo ve Ariana Grande dahil bazı ünlü isimler, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimini protesto etti.

7 Ocak’ta Minnesota eyaletinde, 37 yaşındaki şair Renee Nicole Macklin Good, ICE polislerince öldürülmüştü. Cinayet nedeniyle ülkede protestolar var.

Protesto, Altın Küre Ödülleri törenine de taşındı.

Ünlüler, “ICE dışarı” ve “İyi ol” sloganlarının yazılı olduğu siyah beyaz rozetler taktı.

Rozetleri takan oyunculardan bazıları şöyle: Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Natasha Lyonne, Jean Smart ve Ariana Grande.

‘Tabandan gelen bir hareket’

Rozet protestosunun mimari ABD’de iki sivil toplum kuruluşu. Bunlardan biri Working Families Power (WFP), diğeriyse Maremoto.

WFP’nin müdürü Nelini Stamp şöyle konuştu:: “Sivil toplumun, toplumun her kesiminin, sesini yükseltmesi gerekiyor. Sanatçılarımıza ihtiyacımız var. Eğlence sektöründe çalışanlara ihtiyacımız var. Toplumu yansıtan insanlara ihtiyacımız var.”

Maremoto Genel Müdürü Jess Morales Rocketto da “Bu tamamen tabandan gelen bir hareket” dedi.

Ödül sezonu boyunca sürecek

Organizatörler ayrıca ICE tarafından öldürülen Renee Nicole Good ve diğer mağdurların bilinmesi için ödül sezonu boyunca protestoyu sürdürme sözü verdi.