En zengin 12 kişinin 4 milyar insandan daha fazla parası var

Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam en zengin 12 kişinin şu anda 4 milyarı aşkın insandan daha fazla parası bulunduğunu duyurdu.

Oxfam’ın hazırladığı ‘Zenginlerin Hükümranlığına Direniş, Özgürlüğü Milyarderlerin Gücünden Korumak’ başlıklı rapor İsviçre’nin Davos kentinde bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yıllık toplantısında açıklandı.

Geçen yıl Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg dahil dünyadaki yaklaşık 3 bin milyarderin toplam serveti 2,5 trilyon dolar (yüzde 16) artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı.

Servetlerdeki reel artış 2020’den bu yana yüzde 81’i buldu.

Geçen sene milyarderlerin serveti önceki yılların ortalamasından üç kat hızlı arttı. Dünyadaki en zengin 12 kişinin şu anda 4 milyarı aşkın insandan daha fazla parası var.

Öte yandan dünya nüfusunun dörtte biri düzenli olarak yeterli gıdaya erişemiyor ve küresel nüfusun neredeyse yarısı yoksulluk içinde yaşıyor. Milyarderlerin küresel servetindeki artışa denk gelen 2,5 trilyon dolarlık rakam aşırı yoksulluğu 26 kez ortadan kaldırmaya yetiyor.

Elon Musk, ortalama bir kişinin yıllık kazancını dört saniyede elde ediyor

Rapora göre net serveti 500 milyar doları aşan ilk kişi Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ortalama bir insanın yıllık kazancını dört saniyede elde ediyor.

ABD’de 100 milyarder aile son başkanlık seçim kampanyasına 2,6 milyar dolarlık rekor yatırım yapmış.Dünyada süper zenginlerin servetlerini ve güçlerini korumalarını kolaylaştıran bir eğilim de görülüyor. Rapora göre eşitsizliğin azaltılması için ‘süper’ zenginlere vergi getirilmesi şart.