Başkanlık makamından gözaltına alınan Sadettin Saran adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" iddiasıyla dün başkanlık makamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Adliye binası önünde çok sayıda Fenerbahçeli taraftar toplandı. Polis, TOMA ve çevik kuvvetle geniş güvenlik önlemleri aldı. Saran ifade işleminin ardından imza yükümlülüğü ve adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran dün akşam saatlerinde kulüp başkanlığı makamından gözaltına alındı. İlk açıklamalarında Saran'ın jandarma tarafından başkanlık makamından gözaltına aldığını duyuran Fenerbahçe yönetiminden yapılan ikinci açıklamada ise, "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir" denildi.

Önce sağlık kontrolü için jandarma ekipleri eşliğinde hastaneye götürülen Saran geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geçirdi. Saran sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Adliyesi çevresinde ise sabah saat 06.00'da hazırlıklar başladı. Bölgeye TOMA'lar getirildi, çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla adliye çevresinde konuşlandı, adliye içinde de polis ekipleri görüldü.