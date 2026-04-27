Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla muhtelif malzeme satacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Gazimağusa’daki ambarlarında bulunan muhtelif malzemeleri çarşamba günü açık artırma usulüyle satışa sunacak.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ambarları ile Kıbrıs Türk Liman İşçileri ambarlarında bulunan çeşitli tip araçlar, yedek parçalar, traktörler, forkliftler ve dorseler peşin para ile satılacak.

Açık artırma, ilk olarak saat 10.00’da Othello Kalesi karşısında yer alan Kıbrıs Türk Liman İşçileri ambarlarında başlayacak. Burada çeşitli marka ve model traktörler, forkliftler ve dorseler satışa çıkacak. Açık artırma saat 13.30’da Canbolat Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta yer alan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ambarlarında devam edecek. Burada da çeşitli tip araçlar ile yeni ve ikinci el yedek parçalar satılacak.

Açıklamada, çekle ödeme yapılması halinde malın tesliminin, çek bedelinin bankadan tahsil edilmesinin ardından yapılacağı, daha fazla bilginin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden alınabileceği kaydedildi.