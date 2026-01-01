  • BIST 11261.52
Yakın Doğu Üniversitesi Sürdürülebilirlik Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte, çeşitli bitki türlerine ait tohumlardan hazırlanan tohum topları doğaya bırakıldı.
Doğaya Bir Tohum, Geleceğe Bin Umut!

Doğaya dokunmanın en sade ama en etkili yollarından biri, bir tohumu toprağa emanet etmektir. Bu düşünceden yola çıkan Yakın Doğu Üniversitesi Sürdürülebilirlik Öğrenci Kulübü, gerçekleştirdiği anlamlı etkinlikle hem doğaya hem de toplumsal farkındalığa kalıcı bir katkı sundu. Dağdoğan Yürüyüş Akademisi üyelerinin de katılımıyla hayata geçirilen etkinlik, öğrencileri, akademisyenleri ve doğa gönüllülerini ortak bir amaç etrafında buluşturdu.

Etkinliğin ilk aşamasında Sürdürülebilirlik Kulübü öğrencileri ile Doğa Yürüyüş Grubu üyeleri bir araya gelerek; hurma, palmiye, kiraz, kayısı, vişne, zeytin, harnup, ardıç, palamut ve badem gibi pek çok türe ait tohumları doğal gübre ve toprakla harmanladı. Bu süreçte yüzlerce tohum topu hazırlanırken, çalışma yalnızca çevresel bir uygulama olmanın ötesine geçerek katılımcıların deneyimlerini paylaştığı, sürdürülebilirlik üzerine fikir alışverişinde bulunduğu sosyal bir buluşmaya dönüştü.

Hazırlanan tohum topları, öğrenciler, öğretim üyeleri ve doğa yürüyüş grubu üyelerinin katılımıyla Tepebaşı Yorgoz Başpınar bölgesinde, dere yatağı boyunca toprakla buluşturuldu. Rehber Dağdoğan Sadrazam’ın yönlendirmeleriyle gerçekleştirilen saha çalışmasında; bölgenin bitki örtüsü, ekosistem yapısı, tohumların doğadaki rolü ile bölgenin tarihi ve coğrafi özelliklerine dair ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Böylece etkinlik, çevresel farkındalığın yanı sıra katılımcılara deneyimsel öğrenme sunan bir doğa ve kültür gezisi niteliği kazandı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, tohum toplarının taşındığı bez çantalar ve kovalarla çevredeki plastik atıkları toplayarak doğaya karşı sorumluluk bilincini somut bir davranışla ortaya koydu. Bu adım, etkinliğin çevresel duyarlılığı yalnızca söylemde değil, eylemde de güçlendirdiğini ortaya koydu.

Tohum topları ile başlayan ve geleceğe uzanan bilinçli bir adım...

Kulüp danışmanları Prof. Dr. Adile Öniz Özgören ve Prof. Dr. Murat Özgören’in katkılarıyla, ekolojik yöntemler doğrultusunda planlanan ve yürütülen etkinlik, çevresel ve toplumsal açıdan anlamlı kazanımlar ortaya koydu. Çalışma kapsamında, tohum topları aracılığıyla doğaya yeni bitkilerin kazandırılması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi, bozulmuş alanların doğal süreçlerle iyileştirilmesi ve karasal ekosistemlerin korunmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Etkinlik, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekerek çevre bilincinin günlük yaşam pratiklerine yansımasına zemin hazırladı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Sürdürülebilirlik Kulübü Başkanı Büşra Elbüken ve Başkan Yardımcısı İdil Cebeci, kulüp yönetimi ve üyelerinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, bu tür projelerin öğrencilerde çevre bilincini güçlendirdiğini ve sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atılmasına olanak sağladığını ifade etti.

