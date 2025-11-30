  • BIST 10898.7
Teknoloji devlerinden oluşan "Muhteşem Yedili", tek çeyreklik net kar toplamıyla dünyadaki 131 ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını geride bıraktı.
Teknoloji devlerinden oluşan "Muhteşem Yedili" 131 ülkenin ekonomisini geçti

Ekonomim'de yer alan habere göre; "Muhteşem Yedili" olarak bilinen ve piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 7 şirketini ifade eden Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms ve Tesla'nın toplam çeyreklik karı 147,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde "Muhteşem Yedili" içinde şirket başına düşen ortalama net kar ise yaklaşık 21,1 milyar dolar oldu.

Teknoloji devlerinden oluşan "Muhteşem Yedili", tek çeyreklik net kar toplamıyla dünyadaki 131 ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYH) geride bıraktı.

Analistler, "Muhteşem Yedili"nin borsa endeksleri üzerinde artan ağırlığının yanı sıra hem oluşturdukları güçlü karlılıkla hem de piyasa değerleriyle adeta ülkeler arasında başlı başına bir ekonomi haline geldiğini ifade etti.

Bahsedilen ülkeler arasında farklı coğrafyalardan ekonomiler yer alırken, ekonomik ve finansal açıdan güçlü görünümüyle öne çıkan Avrupa'da iç kesimlerdeki Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve Bulgaristan bulundu. Listede İzlanda da yer aldı.

"Muhteşem Yedili"nin net karıyla geride bıraktığı ekonomiler arasına Amerika Kıtası'ndan Uruguay ve Venezuela girerken, diğer bölgelere bakıldığında Kamerun, Tunus, Azerbaycan ve Özbekistan öne çıkan ülkeler arasında görüldü.

