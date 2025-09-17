  • BIST 11196.93
Gönyeli'de 18-21 Eylül'de kablo değişimi nedeniyle bazı bölgelerde telefon kesintisi olacak!

»
Gönyeli’de 18-21 Eylül’de kablo değişimi nedeniyle bazı bölgelerde telefon kesintisi olacak!

Telekomünikasyon Dairesi, Gönyeli Yağmur Sokak üzerinde 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında kablo değişim çalışması yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince Lefkoşa Devlet Hastanesi bölgesi, Barış Caddesi, Vedat Kaner Sokak ve Levent Koleji bölgesinde telefon hizmetlerinde kesintiler yaşanacağı belirtildi.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü, olası aksaklıklardan dolayı abonelerden anlayış beklediklerini ifade ederek, gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica etti.

