Deezer: Platforma yüklenen müziğin yüzde 28’i AI tarafından üretiliyor

Fransız müzik platformu, her gün yapay zeka ile oluşturulan 30.000 parça eklendiğini ve bunun Nisan ayına kıyasla yüzde 10'luk bir artış olduğunu söyledi.
Fransız müzik yayın hizmeti Deezer, platforma yüklenen müziğin yüzde 28'inin tamamen yapay zeka (AI) tarafından üretildiğini ve bunun da her gün 30.000 yapay zeka parçasını temsil ettiğini açıkladı.

Yeni bir raporda Deezer, yılın başında bir yapay zeka tespit aracı kurduklarını ve platformun yapay zeka ile üretilen her şarkıyı otomatik olarak etiketlemesine izin verdiklerini açıkladı. Bu sistemi Haziran ayında hayata geçiren Deezer, basın açıklamasına göre bunu yapan tek müzik akışı platformu konumunda.

Endişe verici yeni veriler, Deezer’a göre platforma günde yaklaşık 10.000 yapay zeka tarafından üretilen şarkı yollandığını ve Şubat ayından bu yana bu sayının yüzde 18 arttığını gösteriyor.

Deezer CEO'su Alexis Lanternier, “Yıl içinde yaşanan büyük artışın ardından yapay zeka müziği, platformdaki günlük parça akışının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Amacımız, hem sanatçılar hem de dinleyiciler için olası olumsuz etkileri en aza indirmede öncülük etmek” dedi.

Lanternier sözlerine şöyle devam etti: “Yaklaşımımız basit: Tamamen yapay zeka ile üretilen içerikleri algoritmik önerilerden kaldırıyor ve editoryal çalma listelerine dahil etmiyoruz. Bu sayede kullanıcılarımıza şeffaf bir deneyim sunarken, telif hakkı havuzu üzerindeki etkisini de minimumda tutuyoruz. En önemlisi, tamamen yapay zeka ile üretilen içeriklerin arkasındaki başlıca risklerden biri olan dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etmeye devam ediyoruz.”

Deezer'ın rakibi Spotify, platformunda yapay zeka müziğine izin verdiği için eleştirilere maruz kaldı. The Velvet Sundown grubunun yapay zeka tarafından üretildiği ortaya çıktı ve sadece bir ay içinde aylık 400.000'den fazla Spotify dinleyicisine sahip olduğu bildirildi.

Bu durum, yapay zeka tarafından üretilen müziğin dinleme platformlarını giderek daha fazla kirlettiği müzik endüstrisinde zor bir döneme denk geliyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Harper's Magazine 'de yayınlanan bir raporda, Spotify'ın telif ödemelerini azaltmak için çalma listelerini "hayalet sanatçılar" ile desteklediği iddia edilmişti.

Bu iddialar Liz Pelly'nin araştırma kitabı "Mood Machine: Spotify'ın Yükselişi ve Mükemmel Çalma Listesinin Maliyetleri" adlı kitabında yer aldı.

Gazeteci, Hodder & Stoughton tarafından yayınlanan kitabında Spotify'ın uygulamalarını eleştirel bir gözle inceliyor ve platformun yapay zeka tarafından üretilen sahte 'sanatçılar' tarafından üretilen müzikleri popüler çalma listelerine sokmaktan çekinmediğini açıklıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan ayrı bir çalışma da, politika yapıcıların müdahalesi olmadan, müzik alanında çalışan insanların 2028 yılına kadar gelirlerinin yüzde 25'ini yapay zekaya kaptırabileceklerini ve bunun da o zamana kadar 4 milyar euroya kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Bu rakamlar, Uluslararası Yazarlar ve Besteciler Konfederasyonu'nun (CISAC) izniyle, yapay zekanın insan yaratıcılığı üzerindeki etkisini inceleyen ilk küresel ekonomik çalışmadan geliyor.

Pek çok sanatçı bu yeni dijital ekosistemde adil bir ücret bulmakta zorlanıyor ve yapay zekanın yarattığı varoluşsal tehdide karşı seslerini yükseltiyor.

Nick Cave 'den Paul McCartney'e, Elton John, Radiohead, Dua Lipa, Kate Bush ve Robbie Williams'a kadar pek çok sanatçı İngiliz hükümetini yapay zeka tehdidi karşısında telif hakkı yasalarını değiştirmeye çağırdı.

