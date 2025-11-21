  • BIST 10831.27
Rum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

WhatsApp, Instagram benzeri yeni durum özelliğini duyurdu

WhatsApp, kullanıcıların kısa metin güncellemeleri paylaşmasına imkan veren yeni bir durum özelliğini kullanıma sunuyor.
Meta bünyesindeki uygulama, bu özellikle Instagram Notes’a benzer şekilde, kullanıcıların ne yaptıklarını veya hayatlarında neler olduğunu kısa bir mesajla paylaşmasına olanak sağlayacak.

Şirket, kullanıcıların bu alanı sohbet başlatmak için de kullanabileceğini veya o an neden erişilemez olduklarını açıklamalarına yardımcı olacağını belirtiyor.

‘About’ alanı yeniden öne çıkıyor

WhatsApp, yeni güncellemenin aslında uygulamanın ilk özelliklerinden biri olan “Hakkında” bölümünün modern bir versiyonu olduğunu açıkladı. Bu özellik, kullanıcıların durumlarını bir gün boyunca herkesin görebileceği şekilde gösterecek ve otomatik olarak 24 saat sonra kaybolacak. Kullanıcılar süre ayarını kısaltabilecek veya uzatabilecek.

Yeni “About” durumu, birebir sohbet ekranlarının üst kısmında ve kullanıcı profillerinde daha görünür olacak.

Ayrıca kullanıcılar, başkalarının durum metnine dokunarak doğrudan yanıt verebilecek.

Güncelleme, Instagram Notes kadar kapsamlı değil; kısa videolar veya müzik entegrasyonu gibi özellikler şu an için yok.

Ancak WhatsApp, özelliğin yaygın şekilde benimsenmesi halinde yeni eklemeler yapılabileceğini söylüyor.

WhatsApp, özelliğin bu hafta itibarıyla mobil cihazlarda kademeli olarak dağıtılacağını duyurdu.

