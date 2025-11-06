TikTok'un raporu: Türkiye'deki canlı yayın pazarının 5 milyar doları aşması bekleniyor

Raporda Türkiye’de sosyal medya sektöründeki canlı yayın pazarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre Türkiye’de canlı yayın pazarı büyüklüğü 2024’te yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesindeyken bu rakamın 2030’a kadar 5 milyar dolar eşiğini aşması öngörülüyor.

Büyümeyi sağlayan temel etkenler arasında genç kullanıcılar, platform içi üretim araçlarının yaygınlaşması ve marka işbirliklerinin artması gösteriliyor.

133 bin tam zamanlı iş yaratması bekleniyor

Rapora göre Türkiye’deki haftalık izleyici sayısı 10,2 milyona ulaşmış durumda. Canlı yayınları takip etme oranıysa yüzde 16.

Kullanıcılar günde ortalama 13 dakika canlı yayın seyrediyor. En yoğun izlenme saati 21:00. İzleyicilerin yüzde 72’sini 18-34 yaş arası oluşturuyor.

Canlı yayın sektörünün, Türkiye’de 2030’a kadar 133 bin tam zamanlı ve 126 bin dolaylı iş yaratması bekleniyor.

Geçen yıl Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) yüzde 0,15’i, canlı yayın sektörü ve dolaylı etkilerinden gelmişti.