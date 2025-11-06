  • BIST 11073.27
Google, Android cihazlarda kapsamlı kimlik doğrulama sürecini zorunlu hale getiriyor.
Google'dan 'Play Store' düzenlemesi

ABD’li teknoloji devi, Android’in uygulama mağazası Google Play’e kıyasla mağaza dışından telefona direkt yüklenen uygulamalarda 50 kat fazla zararlı yazılım tespit etti.

Tespit sonrası alınan kararla tüm uygulama geliştiriciler için kapsamlı bir kimlik doğrulama sürecini zorunlu hale getirilecek.

‘Android Geliştirici Doğrulaması’ olarak adlandırılan sistem, kötü amaçlı yazılımlarla mücadele ve kullanıcı güveninin artırılmasını hedefliyor.

Halihazırda Google Play’e uygulama yükleyen geliştiricilerden çeşitli kimlik ve iletişim bilgileri isteniyor. Bunların yanı sıra fiziksel bir Android cihaza sahip olduklarını da doğrulamaları gerekiyor.

2027 sonrası dünya genelinde uygulanacak

Ağustosta yeni geliştirici doğrulama şartları açıklandı.

Yeni şartlar 2026 Eylül’den itibaren önce Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland’da geçerli olacak. Prosedür, 2027 ve sonrasındaysa dünya genelinde uygulanacak.

Uygulama geliştiricilere yeni zorunluluklar

Yani sertifikalı bir cihaza yüklenen tüm uygulamaların doğrulanmış bir geliştirici tarafından kaydettirilmesi gerekecek.

Uygulama geliştiriciler yeni şartlar gereği ‘Android Developer Console‘a kaydolacak.

Burada geliştiricilerden resmi kimlik, iletişim bilgileri, tek seferlik kayıt ücreti ve uygulama imza anahtarı istenecek.

Google’a göre bu adım kullanıcıları özellikle Google Play dışından yükledikleri uygulamalardaki dolandırıcılık ve kötü amaçlı yazılım risklerine karşı koruyacak.

Karara bazı geliştiriciler tepkili.

