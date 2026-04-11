Öğrenci derneklerinden ortak çağrı: Geciken burs ödemeleri, öğrencilerin eğitimini tehdit ediyor!

Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği-Türkiye ve Üniversite Öğrencileri Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, burs ödemelerindeki gecikmelerin öğrenciler açısından ciddi mağduriyet yarattığı vurgulandı.

"GECİKEN BURS ÖDEMELERİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNİ TEHDİT EDİYOR"

Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nu oluşturan Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği-Türkiye ve Üniversite Öğrencileri Derneği'nin tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Son günlerde üyelerimizden tarafımıza ulaşan burs ödemelerinin iki aydır geciktiğine ilişkin şikâyetler, konuya ilişkin acil bir girişimde bulunma ihtiyacını doğurmuştur. Burs ödemeleri, birçok öğrenci için temel bir gelir kaynağı niteliğinde olup, öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri açısından hayati önem taşımaktadır.

Burs ödemelerinde yaşanan iki aylık bir gecikme dahi kira ödemelerinin aksaması, yetersiz beslenme, ulaşım giderlerinin karşılanamaması gibi ciddi sorunlara yol açabilmekte; bu durum öğrencilerin yaşam kalitesini düşürmekte ve eğitim süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle yurt dışında veya ailesinden uzakta eğitim gören öğrenciler açısından bu tür gecikmeler, doğrudan akademik başarıyı ve öğrencilerin psikososyal durumunu da etkileyecek niteliktedir.

Bu çerçevede yetkili makamları, burs ödemelerinde yaşanan gecikmenin giderilmesi ve ödemelerin ivedilikle yapılması hususunda gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarında kalıcı olumsuz sonuçlar doğmadan sürecin çözüme kavuşturulmasının büyük önem taşıdığını vurgulamak isteriz.

Öte yandan, bu süreçten olumsuz etkilenen öğrenci arkadaşlarımızın her zaman ilgili öğrenci örgütleriyle iletişime geçebileceğini ve gerekli dayanışma ve desteğin sağlanması için koordinasyon içinde çalışacağımızı kamuoyunun bilgisine

sunarız"