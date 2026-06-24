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Tabipler Birliği: Uzmanlık eğitimi toplum yararını esas alacak şekilde düzenlenmeli

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Tabipler Birliği, uzmanlık eğitiminin bilimsel, şeffaf ve bağımsız bir yapıda yürütülmesi gerektiğini belirterek, mevcut düzenlemelere karşı çıktı. Birlik, güçlü bir denetim mekanizması ve bağımsız kurul çağrısında bulundu.
Tabipler Birliği: Uzmanlık eğitimi toplum yararını esas alacak şekilde düzenlenmeli

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), uzmanlık eğitiminin, bilimin rehberliğinde ve toplum yararını esas alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nda yer alan Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu’na ilişkin düzenlemeleri yasadan çıkararak, değişikliği hayata geçirmeye çalıştığı ifade edildi. 

Bugün uzmanlık eğitimlerinin, YÖDAK yasası kapsamında sürdürüldüğü ancak sistemin gerek uzmanlık eğitimine giriş süreçleri gerek eğitim içeriği ve niteliği gerekse değerlendirme ve mezuniyet aşamaları açısından yeterli denetim mekanizmalarından “yoksun” olduğu savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Oysa uzmanlık eğitimi, eğitim kurumlarının ve ilgili dalların onayından başlayarak, giriş sınavlarına, eğitim sürecinin izlenmesine ve bitirme sınavlarına kadar her aşaması şeffaf, güvenilir, bilimsel ölçütlere dayalı ve etkin şekilde denetlenebilir bir yapıda yürütülmelidir.”

Kurulacak sistemin, tüm paydaşların görüşlerini içeren, güçlü denetim yetkileriyle donatılmış, güvenilir sınav mekanizmalarına sahip ve eğitim kalitesini sürekli izleyen aktif bir yapıda olması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Ayrıca ülkemizdeki sınırlı hasta sayısı ve eğitim olanakları dikkate alınarak, uzmanlık eğitiminin niteliğini koruyacak yarı zamanlı modelin uygulanması gerekmektedir.” denildi.

“GÜÇLÜ, BAĞIMSIZ VE ETKİN BİR UZMANLIK EĞİTİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR”

Uzmanlık eğitiminin, kişilerin, siyasi otoritelerin veya belirli güç odaklarının çıkarlarına göre değil, bilimin rehberliğinde ve toplum yararını esas alacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Halk sağlığının korunması, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve mesleğimizin geleceğinin güvence altına alınması için güçlü, bağımsız ve etkin bir uzmanlık eğitim sistemi oluşturulması artık bir tercih değil, zorunluluktur.” ifadesine yer verildi.

Birlik, bağımsız bir Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu oluşturulması amacıyla tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğü çalışmalarını ve taleplerini sürdüreceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, iktidarı, bu yanlıştan dönmeye; Meclis’te bulunan iktidar ve muhalefet milletvekillerini de düzenlemeye karşı durmaları yönünde çağrı yapıldı.

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