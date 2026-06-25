UBP'nin belediye başkan adayları açıklandı

Üstel mevcut belediye başkanlarının büyük bölümüyle yola devam edeceklerini, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı olarak ise İbrahim Erbildim'i açıkladı.

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, toplantının birlik, kararlılık ve heyecan içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıda ülke gündeminin, yerel ve genel seçim hazırlıklarının, örgüt çalışmalarının ve aday belirleme sürecinin değerlendirildiğini ifade eden Üstel, UBP'nin seçimlere hazır olduğunu söyledi.

UBP'nin seçimden seçime çalışan bir parti olmadığını dile getiren Üstel, her gün halkın yanında olan, üreten ve hizmet eden bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Göreve geldikleri günden bu yana ülkenin her bölgesine hastaneler, okullar, yollar ve sosyal konut projeleri kazandırdıklarını belirten Üstel, gençlere yönelik destekleri de hayata geçirdiklerini söyledi. Üstel, polemik yerine hizmet siyaseti yürüttüklerini ifade etti.

Yerel Yönetimler Reformu'nu hayata geçirerek belediyeleri daha güçlü, sürdürülebilir ve hizmet odaklı bir yapıya kavuşturduklarını belirten Üstel, bu reformu güçlü kadrolarla daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Bu kapsamda belediye başkan adaylarını açıklamaya başladıklarını ifade eden Üstel, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Üstel ayrıca, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayının İbrahim Erbildim olduğunu duyurarak, kendisine başarılar diledi.

Diğer belediye başkan adaylarının da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Üstel, hedeflerinin yalnızca seçim kazanmak olmadığını, hizmeti büyütmek, istikrarı sürdürmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu söyledi.

En büyük güçlerinin halk, en büyük motivasyonlarının ise hizmet anlayışı olduğunu ifade eden Üstel, halkın desteğiyle hem yerel hem de genel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandıklarını kaydetti.