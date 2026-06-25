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3'üncülük kavgası büyüyor.. Canım benim, Kıbrıslı Rum fanatiklerin sözcülüğünü yapmaktan vazgeç

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Arıklı'nın daha önce Kemal Baykallı'ya hitaben kullandığı "Canım benim" ifadesine aynı üslupla karşılık veren Çeler, "Canım benim, Kıbrıslı Rum fanatiklerin sözcülüğünü yapmaktan vazgeç de kendi toplumunun çıkarlarına odaklan." ifadelerini kullandı.
3'üncülük kavgası büyüyor.. Canım benim, Kıbrıslı Rum fanatiklerin sözcülüğünü yapmaktan vazgeç

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın TDP Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı'ya yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çeler, Arıklı'nın Rum tarafının uluslararası alandaki avantajlarını anlattığını ancak buna karşılık çözüm yerine içe kapanmayı önerdiğini savundu.

"KIBRISLI TÜRKLERİN BEKLENTİLERİNİ DİKKATE AL"

Arıklı'nın "Rumlar çözüm istemiyor" söylemini eleştiren Çeler, "Biz diyoruz ki Kıbrıslı Türkler istiyor. Sen önce bizim toplumumuzun beklentilerini dikkate alsana. Niye Kıbrıslı Rumların ne istemediğine bu kadar meraklısın da Kıbrıslı Türklerin ne istediğini umursamıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun hem adadaki iki toplum hem de garantör ülkeler açısından çözülmesi gerektiğini savunan Çeler, bunun tek çıkış yolu olduğunu öne sürdü.

"İÇE KAPANMAYI ÖĞÜTLÜYOR"

Arıklı'nın açıklamalarını eleştiren Çeler, Rum tarafının dış politikada önemli avantajlar elde ettiğini ifade ettiğini ancak buna rağmen çözüm yerine içe kapanmayı ve mevcut durumun sürdürülmesini önerdiğini savundu.

Çeler, "Biz bu ülkede yaşayanlar olarak, kökenimiz ne olursa olsun uluslararası sistem içinde yaşamayı, iç barışı ve refah içinde güvenli bir gelecek kurmayı arzuluyoruz." dedi.

Arıklı'nın daha önce Kemal Baykallı'ya hitaben kullandığı "Canım benim" ifadesine aynı üslupla karşılık veren Çeler, "Canım benim, Kıbrıslı Rum fanatiklerin sözcülüğünü yapmaktan vazgeç de kendi toplumunun çıkarlarına odaklan." ifadelerini kullandı.

Çeler ayrıca, Arıklı'yı hükümetteki görevini yerine getirmek yerine gündem dışı tartışmalarla meşgul olmakla eleştirdi.

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