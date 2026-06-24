Redif Ekinci: Bu hükümet süt beyazdır dese, toplum o sütte bir şey arar

Ekinci, kişisel verilerin korunmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, adres, sağlık ve kimlik bilgilerinin sızmasının bireylerin güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, son dönemde gündeme gelen veri sızıntıları ve siber güvenlik tartışmalarının münferit olaylar olarak görülemeyeceğini belirterek, ülkenin dijital altyapısının ve devletin siber güvenlik kapasitesinin ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini söyledi.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, Kıbrıs Postası TV’de Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu programa katılarak veri güvenliği, dijital dönüşüm, ekonomi, sağlık, eğitim ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması yönündeki tartışmaları da değerlendiren Ekinci, mevcut hükümetin toplum nezdindeki güvenilirliğini yitirdiğini savundu. Hükümetin attığı adımların artık kamuoyunda kuşkuyla karşılandığını belirten Ekinci, “Bu hükümet süt beyazdır dese, toplum o sütte bir şey arar. Çünkü güven ilişkisi çok uzun zaman önce koptu. Bu nedenle bugün alınan her kararın altında başka bir hesap aranıyor” ifadelerini kullandı.

Son dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı verilerine ilişkin gündeme gelen iddialara dikkat çeken Ekinci, veri güvenliği meselesinin yalnızca teknik bir açık ya da bireysel bir siber saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Ekinci, kişisel verilerin korunmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, adres, sağlık ve kimlik bilgilerinin sızmasının bireylerin güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini ifade etti.

TDP olarak uzun süredir ülkenin bir Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı’na ihtiyaç duyduğunu dile getirdiklerini kaydeden Ekinci, kamu kurumlarının dijital altyapılarının, veri güvenliğinin ve dönüşüm süreçlerinin merkezi bir vizyonla yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Veri güvenliği konusunda kamuoyunun açık şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Ekinci, hangi verilerin etkilendiği, olayların ne zaman tespit edildiği ve hangi önlemlerin alındığı konusunda yetkililerin şeffaf davranması gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşmenin yalnızca güvenlik başlığı altında değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Ekinci, bunun aynı zamanda ekonomik kalkınma fırsatı olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs’ın belirli alanlarda uzmanlaşması gerektiğini kaydeden Ekinci, oyun sektörü, yazılım geliştirme, teknoloji ve dijital üretim alanlarının önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

“Bir Kıbrıslı Türk üretici İsveç’e portakal satamayabilir ancak İsveç’teki bir kullanıcının telefonuna indireceği bir uygulamayı ya da oyunu satabilir” diyen Ekinci, dijital ekonominin izolasyonların aşılması açısından da önemli imkanlar sunduğunu ifade etti.

Ekonomi konusunda ise ülkede kaynak eksikliği değil, kaynakların yanlış kullanımı sorunu bulunduğunu belirten Ekinci, planlı ve veri odaklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi. Ekinci, sağlıklı bir ekonomi, eğitim ve sağlık politikası oluşturulabilmesi için nüfus sayımının öncelikli adım olması gerektiğini belirterek, “Kaç kişi için planlama yaptığınızı bilmiyorsanız ülkeyi sağlıklı yönetemezsiniz” dedi.

Sağlık alanında genel sağlık sigortasını savunduklarını ifade eden Ekinci, bu sistemin hem kaliteli sağlık hizmetine erişimi kolaylaştıracağını hem de kayıt dışılığı azaltacağını söyledi. Eğitimde Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yönelik düzenlemeleri de eleştiren Ekinci, öğretmen yetiştirme sisteminin günübirlik kararlarla şekillendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması önerisine de karşı çıkan Ekinci, “Demokrasi tasarruf edilecek bir alan değildir. Sandıktan tasarruf olmaz” diyerek seçimlerin ayrı ayrı yapılması gerektiğini söyledi. Ekinci, TDP’nin ekonomi, sağlık, eğitim, dijitalleşme ve kamu yönetimi alanlarında hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, toplumun güven veren, planlı ve şeffaf bir yönetime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.