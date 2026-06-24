Candan’dan Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta bölgesel istikrar, iş birliği ve barış vurgusu

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’na katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta bölgesel istikrar, iş birliği ve barışın önemine vurgu yaptı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Strazburg’da gerçekleştirilen AKPA Genel Kurulu’nda, “İran’da Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü” başlıklı oturumda konuşan Candan, insan hakları, temel özgürlükler ve demokratik katılımın korunmasının uluslararası toplumun İran’a yaklaşımının temelini oluşturması gerektiğini söyledi.

-Diyalog ve diplomasi çağrısı

Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün korunmasının önemine dikkat çeken Candan, bölgesel istikrarın güçlendirilmesi amacıyla diyalog ve diplomasinin ön plana çıkarılması çağrısında bulundu.

Candan, İran halkının baskı, korku ve şiddetten uzak şekilde kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu belirterek, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunan kesimlerin desteklenmesinin yalnızca bir dayanışma göstergesi olmadığını, aynı zamanda uzun vadeli bölgesel istikrara katkı sağladığını söyledi.

-“İran’ın geleceği İran halkının iradesiyle şekillenmeli”

Avrupa Konseyi’nin diyalog ve fikir alışverişi için önemli bir platform olduğunu kaydeden Candan, İran’ın geleceğinin nihayetinde İran halkının iradesiyle şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Candan, İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son gerilimlerin Orta Doğu’daki kırılgan istikrarsızlığı daha da artırdığını belirtti.

Kıbrıs’ı etkileyen son insansız hava aracı olayına işaret eden Candan, bölgesel çatışmaların hızla yayılabileceğini ve doğrudan bölgeyi etkileyebileceğini ifade ederek, “Avrupa ile Orta Doğu’nun kesişim noktasında yer alan Kıbrıs, bölgesel istikrarsızlığın sonuçlarına özellikle açıktır.” dedi.

-“Avrupa Konseyi diplomasi ve diyaloğu desteklemeyi sürdürmeli”

Candan, Avrupa Konseyi’nin diplomasi, gerilimin azaltılması ve diyaloğu desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini belirterek, bu yaklaşımın yalnızca Orta Doğu için değil, Doğu Akdeniz’deki çözülmemiş meseleler açısından da önem taşıdığını kaydetti.

-“Kıbrıs sorununun çözümü bölgesel barışa katkı sağlayacak”

Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki yakınlaşmanın ve Kıbrıs sorununda kalıcı, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşılmasının bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe önemli katkı sağlayacağını belirten Candan, Avrupa Konseyi’nin Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iş birliği ortamının Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde güçlendirilmesi için üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.