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“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Coğrafyası” kitabının tanıtım ve imza etkinliği yapıldı

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“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Coğrafyası” adlı kitabın tanıtım ve imza etkinliği Lefkoşa’da Saçaklı Ev’de yapıldı.
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Coğrafyası” kitabının tanıtım ve imza etkinliği yapıldı

Başbakanlık Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı desteğiyle aralarında KKTC üniversitelerinden akademisyenlerin de bulunduğu Türk Coğrafya Kurumu üyesi toplam 23 akademisyenin katkılarıyla  hazırlanan kitap 18 bölümden oluşuyor.

Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ile Doç. Dr. Ahmet Ertek’in editörlüğünü yaptığını yaklaşık 600 sayfadan oluşan kitapta, Kuzey Kıbrıs’ın jeopolitik öneminden jeolojisine, meteorolojiden ulaşıma, turizmden coğrafi işaretlere, maden ve enerji kaynaklarına kadar farklı başlıklar ele alınıyor.

Etkinliğe, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, eski Başbakan ve eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve ilgililer katıldı.

 

Erbilen: “Kıbrıs’ı anlamak,  onun coğrafyasını anlamaktan geçer.”

Kitabın editörlerinden Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, etkinlikte yaptığı konuşmada, coğrafyanın yalnızca haritalar, dağlar, iklimler veya nüfus verileriyle sınırlı olmadığını, insan ile mekan arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamaya çalışan çok yönlü bir bilim dalı olduğunu söyledi.

Bir ülkeyi tanımanın, anlamanın ve geleceğini planlamanın en önemli yollarından birinin onun coğrafyasını doğru okumaktan geçtiğini belirten Erbilen, kitabın KKTC’nin doğal, beşeri, ekonomik ve kültürel coğrafyasını bilimsel bakış açısıyla ele aldığını kaydetti. Erbilen, eserin aynı zamanda ülkenin coğrafi hafızasının kayıt altına alınması açısından da önemli bir başvuru kaynağı olduğunu ifade etti.

Kitabın, farklı uzmanlık alanlarından gelen akademisyenlerin ortak emeğiyle hazırlandığını belirten Erbilen, kitabın hazırlanmasına katkı koyan bölüm yazarlarına ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, “Kıbrıs’ı anlamak, onun coğrafyasını anlamaktan geçer.” dedi.

 

Aktunç: “Kitap, KKTC coğrafyasının daha iyi anlaşılmasına katkı koyacak”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da konuşmasında, kitabın hazırlanma sürecinin bir yılı aşkın süre devam ettiğini belirtti, böyle bir kitabın ülkeye kazandırılmasında katkı koyanlara teşekkür etti.

Aktunç, Bakanlık olarak böyle bir çalışmaya destek vermenin görevleri olduğunu ifade ederek, kitabın KKTC’nin coğrafyasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Tanıtımın ardından kitap, Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ile çalışmaya katkı koyan akademisyenler Doç. Dr. Serkan İlseven ve Dr. Mehmet Necdet tarafından imzalanarak katılımcılara dağıtıldı.

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