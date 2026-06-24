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KTAMS, Hukuk Dairesi’nde grev ve eylem uyarısı yaptı

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yetkilileri, Hukuk Dairesi’ndeki sorunlara ivedilikle çözüm üretmeye çağırdı, aksi takdirde her türlü yasal grev ve eylem hakkını kullanacaklarını bildirdi.
KTAMS, Hukuk Dairesi’nde grev ve eylem uyarısı yaptı

KTAMS ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, yargı hizmetlerinin etkin, hızlı ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan personel ihtiyacının karşılanmasının, kamu hizmetinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bengihan, yeni yargıç ve savcıların göreve başlamasıyla iş yükünün daha da arttığını, buna karşın mevcut personel sayısında gerekli artışın yapılmadığını belirtti.

Mahkemelere 10 mübaşir, 10 stenograf ve 10 mahkeme memuru alınması konusunda gerekli yazışmalar yapılsa da Maliye Bakanlığı'ndan yetki alınması konusunda herhangi bir işlem başlatılmadığını ifade eden Bengihan, bu durumun yalnızca mahkeme çalışanlarını değil, yargı hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Hukuk Dairesini de doğrudan etkilediğini söyledi.

Bengihan, tüm kazalardaki Hukuk Dairelerinde yaşanan odacı eksikliğinin hizmetlerin aksamasına yol açtığını da belirerek, şunları kaydetti:

"Kurumlar tarafından Hukuk Dairesi’nden sık sık görüş istenmekte ve istenen görüşlerin ıslak imzalı olarak teslim edilmesi zorunluluğu bulunduğundan, belgelerin ilgili kurumlara taşınması ve dağıtılması odacılar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak odacı yetersizliği nedeniyle bu işlemlerde gecikmeler yaşanmakta ve kurumlar arası işleyiş sekteye uğramaktadır."

Savcılık dosyalarının sayısındaki artışın da ayrı bir yük oluşturduğunu ifade eden Bengihan, "Trafik ve diğer ceza davalarına ilişkin dosyaların mahkemelere ulaştırılması görevini de yine odacılar yürütmektedir. Ancak dosyaları taşıyacak yeterli odacının bulunmaması yargı hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Hal böyleyken, odacı kadrolarındaki personel eksikliğinin acilen giderilmesi elzemdir.” dedi.Bengihan, Hukuk Dairesi tarafından 2024 yılından bu yana Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na her yıl odacı ihtiyacı konusunda talepte bulunulmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir yanıt alınamadığını da belirterek, tüm bunların yanı sıra günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılamaktan uzak kalan Hukuk Dairesi Yasası'nın da güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Bengihan, “Yetkilileri Hukuk Dairesinde yaşanan sorunlara ivedilikle çözüm üretmeye çağırır, aksi takdirde her türlü yasal grev ve eylem hakkımızı kullanacağımızı bildiririz.” uyarısında bulundu.

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