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Hamitköy'de altyapı ve asfaltlama çalışması yapılacak

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Hamitköy'deki İsmail Tilki Sokak'ta bugün altyapı ve asfaltlama çalışması yapılacak. Belediye, çalışmalar tamamlanıncaya kadar sürücülerden trafik yönlendirme ve işaretlerine uymalarını istedi.
Hamitköy'de altyapı ve asfaltlama çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy'de bulunan İsmail Tilki Sokak'ta yol altyapısının iyileştirilmesi kapsamında asfaltlama çalışması yapılacağını duyurdu.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar bugün gerçekleştirilecek.

Açıklamada, altyapı ve asfaltlama çalışmaları süresince güzergâhı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yönlendirmeleri dikkate almaları istendi.

Belediye, sürücülerden çalışmalar süresince gerekli hassasiyeti göstermelerini rica etti.

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