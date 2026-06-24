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Hayvancılar Birliği’nden Tarım Bakanlığı’na Tepki: “Sorunlardan Kaçıyorlar”

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Gönyeli Polis Karakolu önünde düzenlediği basın açıklamasında Tarım Bakanlığı’nı eleştirerek, sektörün sorunlarına karşı duyarsız kalındığını savundu.
Hayvancılar Birliği’nden Tarım Bakanlığı’na Tepki: “Sorunlardan Kaçıyorlar”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği Yönetimi bugün Gönyeli Polis Karakolu önünde gerçekleştirdiği basın açıklaması ile kamuoyunu bilgilendirdi.
Onalt, hayvancılık sektörünün ciddi sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, bakanlığın birlikle görüşmekten kaçındığını iddia etti. Yaklaşık bir aydır yaptıkları randevu taleplerine yanıt verilmediğini öne süren Onalt, sektör temsilcilerinin sorunlarını doğrudan aktarma imkânı bulamadığını söyledi.
Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’ye de seslenen Onalt, hayvancılık sektörünü yakından tanıdığı ve üreticilerin içinden gelen bir isim olduğu düşüncesiyle kendisini desteklediklerini ifade ederek, “Sektörü iyi tanıdığı ve bizden biri olduğunu düşündüğümüz için o makama gelmesini destekledik. Ancak bugün gördüğümüz tablo karşısında maalesef hayal kırıklığı yaşıyoruz. O koltuklarda hayvancının yanında olmamak adına direnildiğini görüyoruz. Defalarca randevu talebinde bulunduk, ancak halen bize geri dönüş yapılmadı” dedi.
Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın birçok temel sorunla karşı karşıya olduğunu ifade eden Onalt, özellikle yem, arpa ve üretim maliyetleri konusunda çözüm beklediklerini kaydetti. Daha önce gündeme getirdikleri talepler konusunda herhangi bir sonuç alamadıklarını belirten Onalt, desteklerin dağıtımında da adaletsizlik yaşandığını ileri sürdü.
Bakanlığın birlik temsilcileriyle masaya oturmaktan kaçındığını savunan Onalt, “Hayvancılar Birliği mücadele etmeye devam edecektir. Bu sektör ülkenin en büyük üretim alanlarından biridir ve üreticilerin sesi susturulamaz” dedi.

Rahvancıoğlu: “Diyalog ve iş birliği güçlendirilmeli”
Birlik Avukatı Turan Rahvancıoğlu ise yaptığı açıklamada, hayvancılık sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olan süt maliyetleriyle ilgili telefonla aranmalarının polise şikâyet edilmesinin düşündürücü olduğunu söyledi.
Kamu görevlileri ile sektör temsilcilerinin sektörün sorunlarını görüşmesinin demokratik toplumların doğal bir gereği olduğunu belirten Rahvancıoğlu, tehdit, hakaret veya hukuka aykırı herhangi bir unsur içermeyen bir görüşmenin “rahatsızlık” kapsamında değerlendirilmesinin sektör sorunlarının çözümüne katkı sağlamadığını ifade etti.
Rahvancıoğlu, ihtiyaç duyulan şeyin şikâyet mekanizmalarını işletmek değil, sektörün geleceği için diyalog ve iş birliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Çetereisi: “Üreticinin hakkını savunmaya devam edeceğiz”

Birlik üyesi Mehmet Çetereisi de açıklamasında, Tarım Bakanlığı ve bazı bürokratların görevlerini yerine getirmek yerine farklı tartışmaların içerisine çekildiğini öne sürdü.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların arkasında olduğunu belirten Çetereisi, süt maliyetleri konusunda çalışma yapmak üzere birlik tarafından görevlendirildiğini ve bu nedenle ilgili kişilerle iletişim kurmasının doğal olduğunu söyledi.
Hayvancılık sektörünün ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Çetereisi, üreticiler arasında ayrışma yaratılmaya çalışıldığını savunarak, sektörün geleceği için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.
Basın açıklamasında konuşan birlik temsilcileri, Tarım Bakanlığı ile diyalog kurulması ve sektörün temel sorunlarına yönelik somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

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