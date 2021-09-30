2022 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları için özel tasarım

2022 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları için Kraliçe'nin Baton bayrak yarışında kullanılmak üzere tasarlanan "akıllı" bir asa, Ekim ayında Kıbrıs'a ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun geri kalanına seyahat edecek.

Kraliçe, 7 Ekim'de Londra'da asanın içine İngiliz Milletler Topluluğu'na bir mesaj yerleştirecek. Daha sonra Kıbrıs'a ve Malta'ya taşınacak.

7 Ekim'de Buckingham Sarayı'ndan ayrılacak olan en son asanın tasarımı yüksek teknolojiye geçti.

Baton, aydınlatmalı bir kalp monitörü, atmosferik sensör "akciğerler", "gözler" için 360 derecelik bir kamera ve dijital bir "beyin" dahil olmak üzere en son teknoloji ile geliştirilmiştir.

Akciğerleri, dünyanın neresinde olursa olsun çevre koşullarını analiz etmek için lazer teknolojisini kullanan atmosferik sensörlerdir, beyni ise görüntüleri ve dijital bilgileri kaydedip iletir.

Asanın 294 gün boyunca 144.000 km'lik bir yolculuğa çıktığını ve 7.500 taşıyıcı tarafından taşınacağını görecek bayrak, spor turnuvası öncesinde uzun süredir devam eden bir gelenek.

Bakır, alüminyum ve pirinçten dökülen asanın, gelecek yıl Kraliçe'nin Platinum Jübile'sinin onuruna bir platin şeride sahiptir.

72 ülke ve bölge arasındaki diğer destinasyonlar arasında 19 Afrika Topluluğu ülkesinin tamamı, Pakistan, Hindistan, Avustralya, Karayipler, Kanada ve Falkland Adaları ve Noel Arifesinde Seyşeller ve Yılbaşında Maldivler yer alıyor.

Bayrak, Temmuz ayında Birmingham 2022 açılış töreninde asa Kraliçe'ye iade edildiğinde sona erecek.