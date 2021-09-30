  • BIST 1.395,600
  • Altın 495,30
  • Dolar 8,8600
  • Euro 10,2750
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

2022 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları için özel tasarım

» »
2022 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları için Kraliçe'nin Baton bayrak yarışında kullanılmak üzere tasarlanan "akıllı" bir asa, Ekim ayında Kıbrıs'a ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun geri kalanına seyahat edecek.
2022 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları için özel tasarım

Kraliçe, 7 Ekim'de Londra'da asanın içine İngiliz Milletler Topluluğu'na bir mesaj yerleştirecek. Daha sonra Kıbrıs'a ve Malta'ya taşınacak.

7 Ekim'de Buckingham Sarayı'ndan ayrılacak olan en son asanın tasarımı yüksek teknolojiye geçti.

Baton, aydınlatmalı bir kalp monitörü, atmosferik sensör "akciğerler", "gözler" için 360 derecelik bir kamera ve dijital bir "beyin" dahil olmak üzere en son teknoloji ile geliştirilmiştir.

Akciğerleri, dünyanın neresinde olursa olsun çevre koşullarını analiz etmek için lazer teknolojisini kullanan atmosferik sensörlerdir, beyni ise görüntüleri ve dijital bilgileri kaydedip iletir.

Asanın 294 gün boyunca 144.000 km'lik bir yolculuğa çıktığını ve 7.500 taşıyıcı tarafından taşınacağını görecek bayrak, spor turnuvası öncesinde uzun süredir devam eden bir gelenek.

Bakır, alüminyum ve pirinçten dökülen asanın, gelecek yıl Kraliçe'nin Platinum Jübile'sinin onuruna bir platin şeride sahiptir.

72 ülke ve bölge arasındaki diğer destinasyonlar arasında 19 Afrika Topluluğu ülkesinin tamamı, Pakistan, Hindistan, Avustralya, Karayipler, Kanada ve Falkland Adaları ve Noel Arifesinde Seyşeller ve Yılbaşında Maldivler yer alıyor.

Bayrak, Temmuz ayında Birmingham 2022 açılış töreninde asa Kraliçe'ye iade edildiğinde sona erecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği: Birkaç ideolojik takıntının veya hayalperest bir kesimin görüşü30 Eylül 2021 Perşembe 10:29
  • Kamu-iş: Nalbantoğlu Kilitlenmek Üzere30 Eylül 2021 Perşembe 10:08
  • KKTC'ye 1 Ekim'den sonra fotoğrafsız kimlikle gelinemeyecek30 Eylül 2021 Perşembe 09:29
  • Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’nde görevli 2 personelin PCR test sonucu pozitif!30 Eylül 2021 Perşembe 09:18
  • SON DAKİKA: CTP ve TDP Saray'daki bilgilendirme toplantısına katılmayacak30 Eylül 2021 Perşembe 08:40
  • Demokratik El-SEN İnisiyatifi: KIB-TEK İçinde 2. Aksa Yaratacaklar30 Eylül 2021 Perşembe 08:36
  • Kur’an kursuna baskın30 Eylül 2021 Perşembe 08:35
  • 5 saatlik elektrik kesintisi!30 Eylül 2021 Perşembe 08:34
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?30 Eylül 2021 Perşembe 08:21
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (30 Eylül 2021)30 Eylül 2021 Perşembe 08:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti