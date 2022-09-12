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AB "Türkiye’nin Yeşil Hat üzerinden kaçak geçişi araç olarak kullandığını" resmen kabul etti iddiası

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Kıbrıs Rum İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin, "Türkiye’nin Yeşil Hat üzerinden kaçak geçişin bir araç olarak kullandığını" resmen kabul ettiğini iddia ederek, bunu "büyük bir diplomatik başarı" olarak değerlendirdi.
AB "Türkiye’nin Yeşil Hat üzerinden kaçak geçişi araç olarak kullandığını" resmen kabul etti iddiası

Kıbrıs Rum İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin, "Türkiye’nin Yeşil Hat üzerinden kaçak geçişin  bir araç olarak kullandığını" resmen kabul ettiğini iddia ederek, bunu "büyük bir diplomatik başarı" olarak değerlendirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Avrupa Konseyi’nin Çek Dönem Başkanlığı tarafından, mülteci ve sığınmacıların kullanılmasının engellenmesi konusunda hazırlanan uzlaşı önerisine, Yeşil Hattın yer aldığı bir ifadenin dahil edilmesinin başarıldığını yazdılar.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, söz konusu metinde; “Yeşil Hat bir dış sınır olmamasına karşın, üçüncü bir ülkenin veya devlet olmayan bir kuruluşun, üçüncü ülke vatandaşlarının bu hattı geçmelerini cesaretlendirmesi veya kolaylaştırması, araçlaştırma olarak varsayılmalıdır” ifadesine yer verildi.

Rum İçişleri Bakanlığının açıklamasında, bu ifadenin bir AB resmi belgesinde yer almasının, Türkiye’nin Yeşil Hat üzerinden mülteci akınını araç haline getirdiğinin AB tarafından ilk resmi kabulü olduğu iddia edilirken böylece Rum hükümetine, “Türkiye’nin bu tehdidine karşı çıkma ve AB’nin dış sınırlarında uyguladığı her türlü önlemi ve aracı, Yeşil Hat dış sınır sayılmaksızın, uygulayarak işgal bölgelerinden her gün gönderilen düzensiz mültecileri engelleme hakkının verildiği” öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, böylelikle Yeşil Hat üzerinden kaçak geçiş  sorununun Kıbrıs’a ait bir sorun olmaktan çıktığı, AB sorunu haline geldiği, bunun da diplomatik bir başarı olduğu iddia edildi.

DİSİ partisinden de konuya ilişkin bir açıklama geldi ve açıklamada özetle, söz konusu ifadenin AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti’nin uzlaşı belgesinde yer almasının "diplomatik bir başarı" olduğu vurgulandı.

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