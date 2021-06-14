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Bloomberg’den başyazı ile bugün Erdoğan’la görüşecek Biden’a çağrı

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ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'in yayın kurulu, bugün gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde bir başyazı yayınladı. Makalede, "Batı, Türkiye'nin saldırganlığına toleransın sonuna gelindiğini göstermeli" yorumu yapıldı.
Bloomberg’den başyazı ile bugün Erdoğan’la görüşecek Biden’a çağrı

Bugün Brüksel’de gerçekleşecek NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir araya gelecek. Bu görüşme sadece Türkiye ve ABD’de değil uluslararası arenada da gündem olmuş durumda…

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’in yayın kurulu da bugün internet sitesi üzerinden bir başyazı yayınladı. Yayın kurulu imzalı makalede Biden’a çağrıda bulunurken, “Biden, Türkiye ile olan Gordiyon düğümünü kesmeli” başlığı kullanıldı.

Makalede, Erdoğan’ın uzun bir süredir Batı ile dostluğu geri plana attığına dikkat çekilirken, “Türkiye Batı’yı uzun bir süredir terk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini Batı’nın isteklerine karşı olan bir güç eksenine yaklaştırdı, bu ülkeler de Çin, Rusya ve İran. Ülkenin seçilmiş lideri olarak bu onun kararı. Fakat Erdoğan aynı zamanda Batı’nın askeri ortaklığı ve ekonomik birliklere üyelikleriyle korumayı da istiyor. Erdoğan Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalmasına devam etmesini istiyor fakat aynı zamanda birliğe zarar verebilecek silah sistemlerini satın alıyor ve diğer üye ülke liderlerine hakaret ediyor. AB ile karşılıklı güven ararken, milyonlarca mülteciyi Avrupa’ya salmakla tehdit ediyor” denildi.

“İKİSİNE DE SAHİP OLAMAYACAĞI GÖSTERİLMELİ”

Makalede, “Batı, Türkiye’nin saldırganlığına toleransın sonuna gelindiğini göstermeli. Bunu en iyi yapacak ortam da NATO, orada Erdoğan’a sabır zaten çok az. Erdoğan ve Biden 14 Haziran’da görüşecek. Erdoğan özellikle ABD karşıtı saldırgan sözleriyle gündeme gelmişti. Bu saldırganlık Başkan Donald Trump’ın toleransıyla karşılanmıştı. Fakat şimdi Biden sorumluluğu üstlenerek Erdoğan’a Türkiye’nin her ikisine de sahip olamayacağını açıkça göstermeli” ifadesine yer verildi.

Makalede, Erdoğan’ın geçmişte ABD karşıtı açıklamaları olduğu hatırlatılırken, NATO’nun kuruluşunda üye ülkelerin kovulamayacağının belirtildiği hatırlatıldı. Fakat makalede, “Türkiye’ye üye ülke olarak istenmediğini söylemenin farklı yolları var” yorumu yapıldı. Bloomberg, NATO’nun Türkiye topraklarındaki ayakizinin azaltılabileceğini yazarken, nükleer silahlar ve diğer stratejik parçaların da çekilmesinin olası olduğunu yazdı.

GORDİYON DÜĞÜMÜ DETAYI

Öte yandan NATO’nun Türkiye karşıtı koordineli bir önlem alabileceği de belirtilirken bunlar arasında silah satışının askıya alınması ve ekonomik yaptırım uygulanmasının da masada olabileceğini yazan Bloomberg, “Biden NATO’nun kararlarıyla uyumlu olarak ABD olarak karar alabilir. Onun yönetimi zaten Türkiye savunma sanayine yönelik yaptırımların uzatılabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha sert cezaların da gündemde olduğunu söyledi. Bu durum hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler tarafından memnuniyetle karşılanacaktır” ifadesini kullandı.

Makale, “Büyük İskender’in kılıcını vurarak çözdüğü Gordiyon düğümünün olduğu yer, günümüz Ankara’sından bir saat uzakta. Türkiye’nin Batı ile olan ilişiğini kesmek ise çok daha açık bir taahhüt olur” ifadesiyle noktalandı.

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