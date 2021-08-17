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Bozkurt'ta çalışmalar aralıksız devam ediyor

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bozkurt'ta çalışmalar aralıksız devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Bozkurt'ta kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için dün akşam başlattıkları çalışmalarda sona yaklaştı.

Bozkurt'ta selin yeni görüntüleri

Bu apartmanın yanındaki Yıldız Apartmanı sakinleri de eşyalarını tahliye etti. İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor.

"Boralar" Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor

Öte yandan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ve sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse arama kurtarma, temizlik çalışmalarını yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor. 

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