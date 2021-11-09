Cafer Gürcafer: “Kısa vadede yapılabilecek küçük dokunuşlara ihtiyaç vardır”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, kısa vadede yapılabilecek küçük dokunuşlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, Ekonomik Örgütler olarak yarın Başbakan Faiz Sucuoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Gürcafer, yarın Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Ekonomik Örgütler olarak bir görüşme yapacaklarına işaret etti.

Gürcafer, “Önümüzde 2-2 buçuk aylık bir hükümet dönemi var. Ülke ekonomisini ayağa kaldırmak için reformları yapmak veya beklenti içerisinde olmak yanlış, biliyoruz. Bizim hep söylediğimiz yeni dönemde güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratacak reformları hayata geçirebilecek bir hükümeti zorlayacağız. Plansız yaşamdan planlı yaşama geçmek için uzun vadeli sürdürülebilir bir yapı için ihtiyaç duyulan budur” dedi.

“Kısa vadede yapılabilecek küçük dokunuşlara ihtiyaç vardır” diyen Gürcafer, birtakım sıkıntılar olduğuna dikkat çekti.

Sucuoğlu ile yapacakları görüşmeye dikkat çeken Gürcafer, “Seçim tarihi bizim için önemli. Seçimden sonrasıyla ilgili ne tür düşünceleri olduğunu konuşacağız. Sanayi Odası’nın, Otelciler Birliği’nin, Ticaret Odası’nın ve bizim kısa vadede yapılmasını istediğimiz birtakım şeyler vardır. Bunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

KTİMB Başkanı Gürcafer, önemli olanın niyet olduğunu belirterek, yarın gerçekleşecek olan toplantının verimli geçmesini umduğunu da dile getirdi.