Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Demirspor Futbolcusu Kıbrıslı Türk Sivri’yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye İkinci Futbol Ligi’nde Ankara Demirspor forması giyen Kıbrıslı Türk Ahmet Sivri’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, genç sporcu Ahmet Sivri’nin elde ettiği başarılarla Kıbrıs Türkü’nü gururlandırdığını ve pek çok Kıbrıslı Türk gencin inanç, cesaret ve azimle çalışarak, başarı elde ettiğini kaydetti.

Ahmet Sivri’nin genç yaşına rağmen elde ettiği kariyerin, Kıbrıs Türk sporcularının, imkân verildiğinde büyük başarılara imza atabileceğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Devletin her branştan sporcuya, günün koşullarına uygun olarak gerekli tüm olanakları sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Tatar, Ahmet Sivri’nin daha büyük başarılara imza atacağına inandığını da ifade etti.

Ahmet Sivri ise Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın, sporun içerisinden gelen bir siyasetçi olduğunu, spora ve sporcuya verdiği desteğin önemli olduğunu kaydetti.