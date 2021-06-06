Da Vinci buralardan geçmiş.. Kıbrıs’ta Lefkara Türkiye’de Gölyazı

Japon Seyahat Acentaları Birliği, Avrupa kıtası genelini kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırma, Avrupa genelindeki en güzel 30 kasabayı ortaya çıkardı

LEONARDO DA VİNCİ’NİN ALIŞVERİŞ YAPTIĞI KÖY LEFKARA … Japonların listesinde Güney Kıbrıs’tan Lefkara köy de yer aldı. Lefkara köyü, inanışa göre Leonardo da Vinci’nin ziyaret edip alışveriş yaptığı bu kasaba turistlerin ilgi odağı konumunda.

BURSA’YA BAĞLI GÖLYAZI LİSTEDE… Listede Türkiye’nin de ünlü bir kasabası olan ve Evliya Çelebi’nin de seyahati sırasında hayran kaldığı Gölyazı da katıldı. Günümüzde Bursa’nın en turistik yerlerinden biri olma özelliği taşıyan köy, Ulubatlı Gölü’nün içinde yer alıyor.



NORVEÇ’TE DOĞA TUTKUNLARININ MERKEZİ REINE… Fyordlarıyla ünlü Norveç’in bu şirin kasabası Reine, doğa tutkunları için de ideal bir rota. Etrafı dağlar ve ormanlarla kaplı olan bu sakin kasaba, adeta bir tablo güzelliğini yansıtmakta.

AVRUPA’DA TERMAL KAPLICA BÖLGESİ VLKOLİNEC… UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Vlkolinec, Orta Avrupa ülkesi Slovakya’nın termal kaplıcalarıyla ünlü bir bölgesi olma özelliği de taşıyor.

Japon Seyahat Acentalar Birliği (JATA) Avrupa’nın en güzel 30 kasabasını belirlediği bir liste açıkladı. Avrupa’nın dört bir yanındaki farklı coğrafyalardan ülkelerin kasabalarının yer aldığı listede Türkiye’den de dikkat çeken bir rota yer alıyor.

Japon Seyahat Acentaları Birliği, Avrupa kıtası genelini kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırma, Avrupa genelindeki en güzel 30 kasabayı ortaya çıkardı.

TÜRKİYE’DEN GÖLYAZI KASABASI

Listede Türkiye’nin de ünlü bir kasabası olan ve Evliya Çelebi’nin de seyahati sırasında hayran kaldığı Gölyazı yer alıyor. Günümüzde Bursa’nın en turistik yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. Ulubatlı Gölü’nün içinde yer alıyor.

GÜNEY KIBRIS’TAN LEFKARA

Listede Güney Kıbrıs’tan bir köy de yer alıyor. Güney Kıbrıs’ta yer alan Lefkara köyü, inanışa göre Leonardo da Vinci’nin ziyaret edip alışveriş yaptığı bu kasaba turistlerin ilgi odağı konumunda.

Reine, Fyordlarıyla ünlü Norveç’in bu şirin kasabası, doğa tutkunları için de ideal bir rota. Etrafı dağlar ve ormanlarla kaplı olan bu sakin kasaba, adeta bir tablo güzelliğini yansıtmakta.

Riquewihr ise tarihi dokusuyla bölgenin incisi konumunda. Colmar ile birlikte Alsace’ın en çok turist çeken kasabası olan Riquewihr, Fransa’nın turizminde önemli bir paya sahip.

Almanya’daki Mosel nehri üzerinde yer alan bu tarihi kasaba turistik açıdan da çok büyük bir potansiyele sahip. Bölge romantik çiftlerin tercihi arasında bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Vlkolinec, Orta Avrupa ülkesi Slovakya’nın termal kaplıcalarıyla ünlü bir bölgesi olma özelliği de taşıyor.

İsveç’in turistik rotası Visby, İsveç’in en tarihi kasabalarından biri olma özelliği taşıyor. Bu tarihi yer UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alıyor.

Japon Seyahat Acentalar Birliği (JATA) Avrupa’nın en güzel kasabasını belirlediği liste:

Kotor, Karadağ

Adriyatik Denizi kıyısındaki Karadağ’ın Kotor Körfezi’nde bulunan bu Orta Çağ kasabası son yıllarda Türk turistlerin de ilgi odağı olmayı başarmış durumda.

Gura Humorului, Romanya

Balkan ülkesi Romanya’nın tarihi Bucovina bölgesinde yer alan Gura Humorului, 2000’lı yıllardan bu yana turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

Ohrid, Kuzey Makedonya

Doğu Roma ve Osmanlı mimarisinden örneklerin yan yana yer aldığı Ohrid, Kuzey Makedonya’nın en turistik kasabası konumunda. Ülkenin güneybatısındaki Ohrid, aynı adlı gölün kıyısında yer alıyor.

Gölyazı, Bursa

Evliya Çelebi’nin de seyahati sırasında hayran kaldığı Gölyazı, günümüzde Bursa’nın en turistik yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. Ulubatlı Gölü’nün içinde yer alıyor.

Monsanto, Portekiz

Portekiz’in “en Portekizli kasabası” olarak anılan Monsanto sahip olduğu tarihi dokusuyla ülkenin en çok turist çeken kasabası olma özelliği taşıyor.

Zalipie, Polonya

Bu kez de sıcak iklimlerden çok daha soğuk bir rotaya doğru gidelim. Doğu Avrupa ülkesi Polonya’da bulunan Zalipie, çiçek motifi işlenmiş evleriyle ünlü bir kasaba.

Sint-Martens-Latem, Belçika

Belçika’nın Flanders bölgesinde yer alan bu küçük kasaba aslında kıta genelinde de pek bilinen bir yer değil. Ancak doğal güzellikleriyle dikkat çeken kasabanın potansiyeli bulunuyor.

Riquewihr, Fransa

Alsace bölgesinde yer alan ve ünlü Colmar kentine birkaç kilometre uzaklıktaki Riquewihr, tarihi dokusuyla bölgenin incisi konumunda. Colmar ile birlikte Alsace’ın en çok turist çeken kasabası olan Riquewihr, Fransa’nın turizminde önemli bir paya sahip.

Saint-Cirq-Lapopie, Fransa

Fransa’nın güneybatısında doğal güzellikleriyle ünlü Aquantine bölgesinde yer alan bu şirin kasaba, ülkenin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor.

Porvoo, Finlandiya

İskandinavya’nın bu soğuk rotası Finlandiya’daki Porvoo kasabası özellikle kış turizminin ilgi odağı konumunda. Bölge hem Finlandiya içinden hem de yurt dışından ziyaretçileri ağırlamakta.

Koprivştitsa, Bulgaristan

Komşumuz Bulgaristan’ın başkenti Sofya yakınlarındaki Koprivştitsa özellikle hafta sonu kaçamak tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir rota. Bölgeye Türkiye’den de ziyaretçiler gitmekte.

Sopron, Macaristan

Rotamızı bu sefer de Orta Avrupa’ya çeviriyoruz. Macaristan’ın tarihi kasabası Sopron, Sultanlar Yolu olarak bilinen bir yer. Bölge, ülkenin en turistik yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Reine, Norveç

Fyordlarıyla ünlü Norveç’in bu şirin kasabası, doğa tutkunları için de ideal bir rota. Etrafı dağlar ve ormanlarla kaplı olan bu sakin kasaba, adeta bir tablo güzelliğini yansıtmakta.

Bemkastel-Kues, Almanya

Almanya’daki Mosel nehri üzerinde yer alan bu tarihi kasaba turistik açıdan da çok büyük bir potansiyele sahip. Bölge romantik çiftlerin tercihi arasında bulunuyor.

Quedlinburg, Almanya

Almanya’daki bir diğer rotamız Quedlinburg. 2. Dünya Savaşı’nda hiç zarar görmeyen bu kasabanın geçmişi 9. yüzyıla kadar uzanıyor.

Marianske-Lazne, Çekya

Orta Avrupa ülkesi Çekya’nın ünlü tatil rotası Karlovy Vary yakınlarındaki bu tarihi kasaba geniş ormanlık alan içinde yer alıyor.

Vlkolinec, Slovakya

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Vlkolinec, Orta Avrupa ülkesi Slovakya’nın termal kaplıcalarıyla ünlü bir bölgesi olma özelliği de taşıyor.

Piran, Slovenya

Eski Yugoslavya ülkesi Slovenya’nın Adriyatik kıyısında, denize açılan tek kapısı olan Piran, Orta Çağ’a kadar uzanan mimari yapılarıyla dikkat çeken bir kasaba.

Setenil de las Bodegas, İspanya

İspanya’daki ünlü Setenil de las Bodegas dünyanın en ilginç kasabalarından biri. Bu tarihi bölge, devasa bir kayanın altına inşa edilmiş durumda.

Visby, İsveç

İsveç’in turistik rotası Visby, İsveç’in en tarihi kasabalarından biri olma özelliği taşıyor. Bu tarihi yer UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alıyor.

Soglio, İsviçre

İsviçre denince akla gelen ilk şeylerden biri kuşkusuz dağları. Alplerin eteklerinde yer alan bu masalsı kasaba doğa tutkunlarının ilgi odağı.

Rovinj, Hırvatistan

Dalmaçya kıyısında yer alan Rovinj, Hırvatistan’ın Dubrovnik’ten sonra en çok turist çeken rotalarından biri olma özelliği taşıyor.

Lefkara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

İnanışa göre Leonardo da Vinci’nin ziyaret edip alışveriş yaptığı bu kasaba turistlerin ilgi odağı konumunda.

Hindeloopen, Hollanda

Hollanda, Belçika ile birlikte deniz seviyesinin altındaki Avrupa ülkelerinden biri. Hollanda’daki bu kasaba deniz seviyesinin altında yer alıyor.

Lech, Avusturya

Alp dağlarıyla ünlü bir diğer ülke olan Avusturya’nın bu küçük kasabası aynı zamanda Avrupa’nın en şık yerlerinden biri olarak da kabul ediliyor.

Conwy, Galler

Britanya adasındaki ülkelerden biri olan Galler’in en ünlü turistik rotalarından biri olan Conwy, Orta Çağ’dan kalma tarihi kalesiyle ünlü.

Procida, İtalya

Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan İtalya’nın bu masalsı kasabasının en güzel yönü tüm evlerin farklı renklere boyanmış olması.

Civita di Bagnoregio, İtalya

Listede İtalya’dan bir başka yer de Civita di Bagnoregio. Azalan nüfus nedeniyle bölgede 1 euroya ev bulmak mümkün.

Berat, Arnavutluk

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Berat, Avrupa’da Osmanlı izlerinin en iyi korunduğu yerlerden biri olma özelliği de taşıyor. Berat’ta çok sayıda Osmanlı sivil mimari örneğinin yanı sıra camiler de bulunmakta.

Kilkenny, İrlanda

Avrupa’nın en batısındaki yerlerden biri olan İrlanda’nın bu şirin kasabası, JATA’nın listesindeki son Avrupa kasabası.