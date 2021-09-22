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Detay Bugün ne manşet attı? 22 Eylül 2021

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Detay Bugün ne manşet attı? 22 Eylül 2021
Detay Bugün ne manşet attı? 22 Eylül 2021

KKTC Bakanlar Kurulu'nun projesi Türkiye'de hazırlanan halk arasında "Yavru Külliye" olarak adlandırılan KKTC Cumhurbaşkanlığı sarayı projesinin mimarına KKTC vatandaşlığının verilmesi sonrasında bir çok Oda tarafından yapılan tepki açıklamalarından sonra muhalefet partileri de yaşananlara tepki gösterdi.

"YAVRU KÜLLİYE"
TARTIŞMASI BÜYÜDÜ!

 

CTP: "HALKIN DERDİ KÜLLİYE DEĞİL, GEÇİMDİR!"
CTP yaptığı yazılaı açıklamada "Azınlık Hükümeti, derdinin memleket olmadığını ve yönetemediğini her alanda kanıtlamaktadır. Halkımızın ekonomik darboğazdan geçtiği bu günlerde külliye yapımı için adım atmak insanımızın aklıyla dalga geçmektir. "dedi.

AZINLIK HÜKÜMETİ SAYGISIZLIK YAPIYOR
CTP açıklamasında Azınlık Hükümeti, meslek kuruluşlarımıza ve insanlarımıza da saygısızlık yapmaktadır. Ülkemizde mimari proje yapacak nitelikte yetişmiş insanımız yokmuş gibi davranmakta, bu da yetmezmiş gibi proje mimarına Bakanlar Kurulu kararı ile yurttaşlık vermektedir. Bu davranış hem mimar/mühendislerimizi, hem de yasayla kurulmuş olan meslek odalarımızı yerle bir etmekte, itibarsızlaştırmakta ve yok hükmünde saymakta olduğunu da belirtti. 

 

ÖZYİĞİT: YAZIKLAR OLSUN
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit , sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, hükümetin Cumhurbaşkanlığı külliyesinin mimarının KKTC vatandaşı yapılmasına tepki gösterdi. Özyiğti açıklamasında "toplumun çoğunluğunun ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde on milyonlarca liralık Külliye’de ısrar edilmesi de nasıl bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzun açık göstergesi.Kendi siyasi geleceklerini toplumun önüne koyan,Kendi halkına, kendi kurumlarına saygı göstermeyen bir anlayış…Gerçekten yazıklar olsun."dedi.


 

 

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