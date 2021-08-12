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Erkut YILMABAŞAR yazdı... Fil Hamdi nerede?

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Erkut YILMABAŞAR yazdı... Fil Hamdi nerede?
Erkut YILMABAŞAR yazdı... Fil Hamdi nerede?

Fil Hamdi* Nerede?

10 ayda ülke batma noktasına geldi.

KIB-TEK battı.

Popülizm bu kurumu yedi bitirdi.

10 ayda 500 Milyon borç batağına sokuldu.

Memleket parasıyla elektriksiz kalmakla karşı kaşıya.

Uzun süre 5 liraya alınıp 3 liraya satmaya devam edildi ve de gelmiş geçmiş hükümetler son 5 yıl da bir kuruşluk yatırım yapmadı kuruma.

Şimdi akılsız başın derdini ayaklar da çekmeye başlıyor…

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Mağusa’da TAŞEL’de 65 gündür 11 işçi eylemde, grev yapıyor.

Siyaset de emek örgütleri de işçileri unutmuş durumda.

TAŞEL’in ortağı devlet ise ortadan kaybolmuş.

 

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Güzelyurt’ta sahte diş doktoru yakalandı.

Bir bu kalmıştı değil mi? Bu da oldu.

Her şeyin sahtesi var da doktorun olmaz mı?

 

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Rum’a malını geri iade etmek üzerine kurulu adına “Maraş Açılımı” denen meselede dünya memleketleri hakkımızda kınama kararı yayınladı.

Maraş ile ilgili alındığı söylenen Bakanlar Kurulu kararı ise henüz ortada yok.

Bakanlar Kurulu kararı alınıp alınmadığı ise belirsiz.

İşte ciddiyet!

Sonra? Öyle, böyle, şöyle!

 

 

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Esnaf Odası yaptığı açıklamada pandeminin bedelini işletmelerin ödediğini söyledi ama hükümet edenlerin derdinde bile olmadı.

İşsizlik ve batan iş yeri sayısı arttıkça beton, millet, Sakarya nutukları ise arşa çıkmaya devam etti.

 

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Bir vekilimiz İstanbul’da yaşıyor iki yıldan fazladır.

Bu meclis o vekile maaş ödemeye devam ediyor.

Üç vekilimiz ise partilerinden ülkede “istikrar” için istifa etmişlerdi.

Ülke ise en istikrarsız günlerini yaşamaya devam ediyor.

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Kıbrıs Türk tarihinin yeniden yazılması için girişim başlatılmış.

Öyle buyurdu yüksek tepelerde oturan.

Yetkili yetkililer ise şükran ya rabbi şükür demekten Kıbrıs Türk tarihinin de artık değiştirilmek istendiğinin bile ya farkında değil ya da onların da aklı fikri bu yönde…

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Sahi nerede bu Fil Hamdi’ler?

 

  • Aziz Nesin, 1956 yılında İtalya'da altın palmiye ödülü kazandığı Fil Hamdi öyküsünde ünlü bir dolandırıcının yakalanma hikayesini anlatır.
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