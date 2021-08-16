Fikri Toros: Alınan yakıtın kaynağı kamuoyunun bilgisine getirilmelidir

CTP Milletvekili Fikri Toros açıklama yaptı... İşte açıklama;

ALINAN YAKITIN KAYNAĞI KAMUOYUNUN BİLGİSİNE GETİRİLMELİDİR!

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan elektrik sıkıntısının başlıca sebebi kötü ve şeffaflıktan uzak yönetimdir. Gün geçtikçe kurumlarını kaybeden Kıbrıslı Türklerin elinde kalan birkaç kaleden biri olan KIB-TEK’te olanlar ibretliktir. Hükümet bilerek ve isteyerek bu kurumumuzu batırma hevesindedir. Son olarak ihalesiz yakıt alımında yaşananlar ülkedeki yönetimin kendini sıfırladığının ispatıdır.

Teknecik’teki sınırlayıcı teknik sebeplerden dolayı, KIB-TEK’in yakıt alımları sadece 12 bin-15 bin ton kapasiteli gemilerle taşınabilmektedir. Bu kapasitede gemilerin dünya piyasasında geçerli olan yakıt taşıma ücreti takriben 34-40 ABD Doları/ton olarak bilinmektedir. Dolayısıyla 220 bin ton yakıt alımına dair son ihalede belirlenen 6 milyon 610 bin ABD Doları tahmini bedel, gerçek rayiçin altındadır. Son ihalelerin art arda iptal edilmelerinin özünde yatan nedenlerin başında da bu gelir. Rayiçin altında bir emtia fiyatını tahmini bedel olarak belirlemek yanlıştır ve sadece alamamaya hizmet eder.

İhale Yasasına göre KIB-TEK yakıt alımını ihalesiz yapamaz. Doğrudan alım koşulları istisnai sebeplere bağlıdır ve bunlar şu anda söz konusu değildir. Dolayısıyla, doğrudan yakıt alımı ve tankerlerle taşınması İHALE YASASINA aykırıdır. BAŞSAVCILIK da buna seyirci kalmıştır.

Alım esasları arasında, yakıtın hangi rafineriden alındığı belirtilmeli ve yüklenici ile rafineri arasında imzalanan bir “opsiyon belgesi” ile kanıtlanmalıdır. Tankerlerle alınan yakıtın kaynağı kamuoyunun bilgisine getirilmelidir.

Yakıtın analizleri yapılmalı, azami yüzde 1 olması gereken kükürt içeriği oranı başta olmak üzere KIB-TEK’in teknik şartnamesine uygunluğu tespit edilmeli ve bu da kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır.

Tankerlerin asfalt tankeri olması; ayrıca, yakıtın boşaltılması öncesinde bir süre bekletilmesi standardına uyulmaması, teknik şartnamenin de göz ardı edildiğinin ispatıdır.