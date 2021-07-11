Girne Belediye Başkanı Güngördü 11 Temmuz Basın Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Güngördü mesajında;

‘İleri demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarından olan basın ve medya kuruluşları, Yerel yönetimlerin çalışmalarının tüm toplum ve kamuoyu ile buluşmasında da her zaman hassas davranmış, sorgulayıcı olmuş, yerinden yönetim ilkesine hassasiyetle yaklaşmıştır.

Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete olan Saadet Gazetesi’nin 11 Temmuz 1889 yılında yayın hayatına başlamasından dolayı ‘Basın Günü’ olarak kutlandığını; Basının, Kıbrıs Türkü’nün dış dünyayla bağlantısının sesi ve nefesi olduğunu kaydeden Güngördü, toplumsal faydayı kişisel ve kurumsal çıkarların üzerinde tutarak görev ifa eden tüm basın camiasının gününü yürekten kutlarım dedi.’