İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bir öneri ile bir tasarıyı onayladı

Komite, gündeminde bulunan “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk)” ve “Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite yasa önerisini de, yasa tasarısını da oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısına ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.