  • BIST 9240.27
  • Altın 1974.651
  • Dolar 30.7393
  • Euro 33.1353
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bir öneri ile bir tasarıyı onayladı

» »
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bir öneri ile bir tasarıyı onayladı

Komite, gündeminde bulunan “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk)” ve “Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite yasa önerisini de, yasa tasarısını da oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısına ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkamet izinsiz 9 kişi daha tutuklandı!15 Şubat 2024 Perşembe 13:15
  • Ülke Genelinde Yoğun Trafik Denetimi: 422 Araç Sürücüsü Çeşitli Suçlardan Rapor Edildi15 Şubat 2024 Perşembe 13:06
  • Ortaköy Barında Kargaşa: Alkollü Şahısın Kanunsuz Bıçak Taşıması ve İkamet İzinsiz Kalması15 Şubat 2024 Perşembe 13:00
  • Lavabo Kaynak Çalışmasında Patlama: Haspolat'ta Bir İşçi Yaralandı15 Şubat 2024 Perşembe 12:46
  • Lefkoşa'da Trafik Kazası İncelemesinde: Polise Yalan Bilgi Verme İddiası15 Şubat 2024 Perşembe 12:33
  • CTP heyeti Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ni ve Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti15 Şubat 2024 Perşembe 11:27
  • LTB duyurdu: Su yükleme işlemleri yapılamayacak!15 Şubat 2024 Perşembe 11:23
  • Dünkü yağışlar Mesarya’da etkili oldu!15 Şubat 2024 Perşembe 11:22
  • ‘RIVERS IN THE OCEAN’ sergisi Arucad Art Space’te izleyici ile buluşuyor15 Şubat 2024 Perşembe 11:04
  • DAÜ'de kriz devam ediyor! Maaşlar tartışma konusu!15 Şubat 2024 Perşembe 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti